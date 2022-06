Fraudes aux examens session 2021-2022 : quinze (15) personnes déférées par le Tribunal de Mafanco et six (6) par le Parquet de Dubréka (Cour d’Appel)

Pour joindre la parole à l’acte sur la problématique des fraudes enregistrées aux examens nationaux en République de Guinée, avec le slogan « Tolérance zéro », le Parquet Général a, à travers sa cellule de communication transmis une copie à notre rédaction ce mercredi 15 juin 2022, pour annoncer que les personnes interpellées pour cause de fraudes aux examens ont été déférées et parmi eux figure quatre (4) mineurs, des responsables des élèves et un étudiant.

Par la même occasion, le Parquet Général informe que relativement à ses instructions, les Parquets d’Instances ont reçu plusieurs procédures concernant les fraudes aux examens.

Sur la copie signée du Procureur Général Près la Cour d’Appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, il est mentionné que par le biais du Parquet de Mafanco « quinze (15) personnes ont été déférées dont quatre (04) mineurs et onze (11) personnes majeures, (05 encadreurs et 06 élèves); Parquet de Dixinn: trois (03) élèves et un (01) étudiant et six (6) élèves par le Parquet de Dubréka », nous apprend-on.

Le parquet Général précise que « dans l’intérêt de la loi, les mineurs seront déférés au Tribunal pour Enfants et informe que les autres personnes mises en cause seront jugées ce jour 15 Juin 2022, dans les juridictions compétentes suivant la procédure de flagrant délit. Il est instruit aux Procureurs concernés de communiquer sur la suite de ces procédures en cours de jugement pour éclairer l’opinion », indique le communiqué.

Mamadou Yaya Barry