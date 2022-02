Frédéric Bouziques, DG de la SMB : « nous sommes en règle vis-à-vis de l’administration fiscale »

Les responsables de la Société Minière de Boké (SMB) à savoir Frédéric Bouziques et Ismaël Diakité, respectivement directeur général et directeur général adjoint ont conféré ce jeudi 17 février avec la presse nationale. Au cours de cet entretien qui s’est déroulé dans les locaux du consortium SMB-Winning sis dans la commune de Kaloum, plusieurs questions relatives aux activités de SMB ont été élucidées.

D’entrée, le Directeur général, Frédéric Bouziques a tenu à faire ce bref rappel. « Le consortium, c’est une activité qui a démarré en 2015, comme vous le savez, avec un projet dans la bauxite dans la région de Boké. Cette activité représente aujourd’hui un peu plus de 20 mille emplois directs qui, depuis 2015 ont généré pratiquement 1 milliard de dollars de contribution directe à l’économie guinéenne. C’est un projet important qui a permis de réaliser de grandes choses. C’est plus de 3 milliards de dollars d’investissement cumulés dans la région de Boké. Et le consortium est aujourd’hui, partie prenante du projet Simandou. Le projet Simandou, c’est aussi 15 milliards de dollars d’investissement sur les prochaines années en deux phases détaillées qui, à la mise en service permettra aussi de générer 1 milliard de dollars par an de recette de contribution directe à l’Etat. Tout ça, ce sont des perspectives importantes que nous devons chacun gardé en tête lorsqu’on parle des activités minières. Mais aussi en particulier du consortium SMB et de ses partenaires… »

A la question de savoir si le SMB consortium est en règle vis-à-vis de l’Etat guinéen, il a tenu à mentionner : « Premièrement, vous n’êtes pas sans ignoré que l’Etat guinéen est actionnaire de la SMB depuis le premier jour de son exploitation comme beaucoup d’autres compagnies minières. Donc je peux vous assurez que les organes de surveillance à l’intérieur de nos conseils d’administration (commissaires aux comptes, auditeurs et l’Etat) veillent à ce que notre compagnie comme toutes les compagnies minières, soit en règle avec l’administration fiscale. Donc à votre question, ma réponse c’est oui, nous sommes bel et bien en règle vis-à-vis de l’administration fiscale guinéenne. »

S’agissant des évènements du 5 septembre dernier, il dira qu’ils n’ont causé aucun impact à leurs activités et qu’ils font partis parmi les premiers secteurs qui ont été convoqués le 16 septembre par l’ensemble des nouvelles autorités pour leur rassurer de continuer de travailler et pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’impact d’une situation sociopolitique sur l’ensemble de leurs activités.

« Je crois qu’il est bon aujourd’hui de reconnaitre que ceci a été mis en place. Parce que nous avons pu continuez à travailler. Donc aujourd’hui, je peux vous dire qu’il n’y a pas eu d’impact sur nos activités. Au contraire, c’est l’impact de la pandémie de Covid-19 qui a été beaucoup plus important ces dernières années sur nos activités », a-t-il précisé.

Abordant le même sens, le DGA dira qu’en sa qualité de président de la chambre des Mines de Guinée pour le compte du consortium SMB Winning, « nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction toutes les mesures qui ont été prises au lendemain des évènements du 5 septembre. La première mesure concernait le couvre feu. Très tôt, ce couvre feu a été assouplit au secteur minier parce qu’il fallait que nos équipes continuent à travailler 24h/24. Donc il y a eu un assouplissement rapide. La deuxième chose, c’est la fermeture des frontières. Là également, il y a eu des mesures exceptionnelles qui nous ont permis de continuer à travailler aussi bien en mer qu’avec les avions qui venaient avec des expatriés et certaines cargaisons de marchandises de pièces détachées qui venaient. Nous n’avons pas de tout souffert de cela. Mais le point d’or des déclarations a été franchement, le message très clair et direct qui a été lancé aux investisseurs d’une manière générale, et à tous les partenaires de la Guinée concernant les accords et les conventions en place. Jusqu’aujourd’hui, nous n’avons pas constaté une entrave », dira entre autres Ismaël Diakité.

Youssouf Keita

