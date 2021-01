Frédéric Loua, reconduit ministre de la Pêche : ‘’je remercie le président de la République…’’

Reconduit mercredi à son poste de ministre de la Pêche, de l’aquaculture et de l’économie maritime, Frédéric Loua a remercié le président de la République pour la confiance renouvelée en sa personne. Réaction…

« Mes sentiments sont les sentiments de fierté et de reconnaissance. Je voudrais tout d’abord remercier le président de la République Pr Alpha Condé qui a eu confiance en moi en me reconduisant à ce poste stratégique qui est la pêche, qui continue efficacement à l’alimentation comme on le dit à la société alimentaire. Je voudrais également remercier le Premier ministre Dr Kassory Fofana tout son accompagnement. Je suis allé aux élections législatives, référendaire et présidentielle par conviction et pour quelqu’un pour accompagner Pr Alpha Condé et je pense qu’ils ne sont pas trompés en choisissant Frédéric Loua pour continuer le travail qu’on a commencé ensemble », a-t-il confié à Mediaguinee.