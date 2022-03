Fria : le colonel Alpha Oumar Cissé installé dans ses fonctions de préfet

Après sept (7) mois de services rendus à la préfecture de Coyah, le Colonel Alpha Oumar Cissé a pris officiellement ses fonctions de préfet, ce Mercredi 23 Mars 2022, à la tête de la préfecture de Fria. Le désormais nouveau préfet de Fria a tenu à remercier le président de la transition pour sa confiance renouvelée.

« Je félicite et remercie le président Mamadi Doumbouya pour avoir renouveler sa confiance en ma modeste personne en me nommant préfet de Fria, pour diriger avec vous les destinées de cette préfecture. Je tends une main franche et sincère de bonne collaboration à tous et à chacun pour m’accompagner dans cette mission noble mais aussi exaltante » a déclaré le colonel Alpha Oumar Cissé avant de s’engager : « Je vous rassure de ma disponibilité totale à assumer honorablement et efficacement toutes les tâches qui me seront assignées par le gouvernement dans le cadre de la refondation de l’état, la restauration de l’autorité et le développement à la base »

Le préfet sortant, le Colonel Yaya Kalissa, a pour sa part remercier le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement avant d’exhorter la population de Fria à accompagner le Colonel Alpha Oumar Cissé dans sa mission. Et par la même occasion, il a demandé à son prédécesseur à la compréhension et au dialogue avec la communauté.

Présidant la cérémonie d’installation, le gouverneur de la région de Boké, le Colonel Sékouba Trésor Camara a invité les populations de Fria et de Coyah à ouvrir leurs portes et cœurs aux deux préfets, dans le cadre non seulement de leur intégration mais aussi de leurs bonnes orientations.

La cérémonie d’installation du préfet Colonel Alpha Oumar Cissé a été couronné par la remise d’un satisfecit par la coordination de la basse Guinée au préfet sortant Colonel Yaya Kalissa, pour le service rendu à la communauté de Fria durant ses six mois de fonction à la tête de la ville de l’alumine.

Kalidou Diallo