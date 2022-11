Fria. RUSAL/FRIGUIA vole au secours des villages de la préfecture 

RUSAL/FRIGUIA a procédé ce mercredi 23 novembre 2022 à la remise d’une assistance financière de 116.000.000 fg à 16 villages de Fria relevant des carrières. Cette cérémonie de remise de fonds, s’est déroulée dans la salle de conférence du bloc administratif de la préfecture en présence du préfet de Fria, le Colonel Alpha Oumar Cissé, du maire de la commune urbaine El hadj Lansana Boffa Camara, du directeur général de RUSAL/FRIGUIA Yuriy Kanafotsky et des bénéficiaires.

A l’entame de la cérémonie de remise de cette assistance financière, Lansana Boffa Camara, maire de la commune urbaine de Fria a remercié au nom de sa population la direction de RUSAL/FRIGUIA qui ne se lasse pas d’être aux côtés de sa population. << C’est avec une immense joie que je prends la parole pour non seulement remercier la société RUSAL pour tous les actes qu’elle ne cesse de poser au bénéfice de la population et surtout de sa présence à temps réel quand le besoin se fait ressentir. Les mots me manquent pour qualifier les actions de RUSAL/FRIGUIA qui démontrent que la collaboration et la cohésion sociale sont indéniables. Merci à RUSAL/FRIGUIA >>, a déclaré le maire.

Le Directeur Général de RUSAL/FRIGUIA Yuriy Kanafotsky au nom du chef de la représentation de RUSAL en Guinée, Alexander Larionov, a rendu un vibrant hommage aux autorités locales tout en rappelant les actions posées par la société RUSAL envers les populations guinéennes. << Avant tout, j’aimerais bien saluer tout le monde présent ici à la cérémonie solennelle d’aujourd’hui, ainsi qu’exprimer ma profonde gratuite à Monsieur le Préfet, à travers qui nous remettons une assistance financière dans le cadre du programme d’appui au développement des infrastructures des collectivités dans la zone de présence de RUSAL dans la préfecture de Fria. Aujourd’hui nous remettons plus de 100 millions de francs guinéens comme assistance financière à 16 villages de la préfecture de Fria. Je suis heureux de constater que cette cérémonie devient déjà une tradition avant la fin de chaque année. Je tiens à souligner que cette action aujourd’hui est une initiative de la société au-delà des obligations que RUSAL en tant qu’investisseur responsable>>, a rappelé Yuriy Kanafotsky.

Poursuivant le DG de RUSAL/FRIGUIA précise que << grâce au démarrage et fonctionnement stable de l’usine, nous avons l’opportunité de mettre en œuvre diverses initiatives sociales visant au développement de la préfecture de Fria. Ainsi, depuis le redémarrage de l’usine, neuf puits artésiens ont été forés et mis en service par l’usine Friguia. Par ailleurs, on a reconstruit 2 stades de Fria : Stade Konko Sylla et Stade «Dah Bangoura»). L’usine Friguia a également effectué l’aménagement de l’espace autour de l’arc de triomphe «Fria» et de la place de Sangaraya du quartier. <<En outre, on a construit la route de 6 km vers le village Sabendé-Cabelia, on a renové la route au village Kondékhouré, la route dans la région de Sabendé 2, de l’Unité 3 et vers la station d’épuration de l’eau dans la zone d’Astaldi >>, a précisé Yuriy Kanafotsky.

????????????????????????????????????

Pour sa part, au nom du président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, le préfet de Fria à féliciter la cohabitation qui existe entre RUSAL et la population de Fria avant de souhaiter le renforcement des liens d’amitiés entre ces deux peuples (Guinéen et Russe). << C’est un immense plaisir pour moi d’assister à cette cérémonie de remise des d’assistance financière aux villages impactés par RUSAL. RUSAL a toujours accompagné Fria dans plusieurs domaines, si cela s’ajoute à ça je ne peux que me réjouir. Alors, au nom du peuple de Guinée, au nom du président de la transition, nous disons merci à RUSAL pour cet acte et nous souhaitons que ça soit une continuité pour ces villages impactés >> a souhaité le colonel Alpha Oumar Cissé préfet de Fria.

Mohamed Conté président du conseil de quartier Alpha Yaya, président du comité de concertation de la localité minière de Fria porte-parole des bénéficiaires, a remercié RUSAL pour ce don. << Nous sommes contents aujourd’hui par ce geste de notre partenaire nous les remercions, nous remercions les autorités locales et le gouvernement guinéen sans lesquels on ne pouvait pas parler de la coopération Guinéo-Russe >> a-t-il déclaré.

Cette activité de remise d’assistance financière de 116.000.000 fg aux 16 villages environnants de l’usine Friguia s’ajoute aux nombreuses réalisations faites par la société RUSAL en faveur des populations de Fria, notamment la mise à disposition des gros engins et camions pour le ramassage des immondices ordures dans la ville de Fria, les remblais des deux (2) stades de Fria ainsi que l’ouverture des routes des localités enclavées de Fria.

????????????????????????????????????

A rappeler que la société RUSAL/FRIGUIA a procédé à chaque fin d’année à la remise d’une assistance financière aux populations dans le cadre du programme d’appui au développement des infrastructures des collectivités dans la zone de présence de RUSAL.