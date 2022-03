Fria: un acteur de la société civile attire l’attention du pg sur la consommation de la drogue par les enfants

Présent dans la salle de Justice de Paix de Fria, le samedi 19 mars 2022, le représentant de la Société Civile de cette Préfecture, a attiré l’attention du procureur général Alphonse Charles Wright sur les problèmes qui gangrènent cette ville autrefois lumineuse, notamment: la ségrégation des travailleurs qui sont employés par l’usine RUSAL. A cela s’ajoute la délinquance juvénile qui est devenue monnaie courante, du fait de la consommation du chanvre indien par les jeunes au vu et au su de tout le monde, sans être inquiétés.

Parlant de la délinquance juvénile, Elhadj Abdoulaye Diaby sollicite l’implication de tous pour pouvoir faire face à la délinquance.

« Les enfants à Fria fument de la drogue n’importe comment et n’importe où. Je viendrais vous dire encore que si vous nous aidiez pour ça, ce serait bien. Parce que l’avenir du pays, c’est la jeunesse. Parce que quand vous sortez le matin, vous rencontrez plusieurs jeunes qui sont fous dans la rue sous l’effet de la drogue. Nous voulons donner ce pays aux jeunes, il faut que ces jeunes soient bien encadrés. Je voudrais avec votre pouvoir et vos représentants qui sont là, qu’ils appliquent correctement la loi afin de mettre fin à cette délinquance qui nuit à la population. », a-t-il-rappelé devant le maire, le représentant du préfet et les autorités judiciaires.

Revenant sur la cherté de la vie de la population de Fria, il dira ceci: « Le Ministre est venu, le Ministre du Travail également. Mais jusqu’à présent, je vous dirai que les choses sont difficiles pour les travailleurs. Je sollicite votre concours auprès des autorités afin que la loi guinéenne soit appliquée. Si elle est appliquée pour les partenaires, qu’elle le soit aussi en faveur des Guinéens. Je tiens à ça. Si vous visitez les infrastructures, aujourd’hui, vous en auriez honte. L’hôpital qui était la référence de la Guinée, est devenu aujourd’hui un dispensaire et moi, en tant que société civile, je ne peux pas dire que je vais me taire sur ça sans attirer votre attention afin que vous puissiez nous aider. »

Pour finir, dit-il, il ne sollicite pas l’apport du Procureur Général par de l’argent mais de faire appliquer la loi pour que les partenaires sachent jusqu’où ils doivent agir et le droit des travailleurs.

Mamadou Yaya Barry, envoyé spécial à Fria