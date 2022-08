Friguiagbé (Kindia) : un accident de la circulation fait 6 morts et des blessés

Un accident de la circulation vient de causer la mort de six (6) personnes et plusieurs blessés sur la nationale Kindia-Conakry. Ce drame mortel a eu lieu plus précisément dans la sous-préfecture de Friguiagbé, située à 15 kilomètres du centre urbain de Kindia.

Les corps et les blessés ont été transportés à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia.

Selon des témoignages recueillis, c’est aux environs de 15h que cet accident mortel a eu lieu. C’est une collision entre un camion benne immatriculé AE 2204 RD et un Renault 19 RC 4142 U qui serait à l’origine du drame. Sur place, cinq (5) personnes ont trouvé la mort, le sixième a rendu l’âme en cours de chemin pour l’hôpital.

Interrogé sur le drame, Dr Sékou Abou Camara, médecin en chef à l’urgence de l’hôpital régional de Kindia s’est exprimé en ces termes. « Effectivement, nous avons reçu 6 corps dont un enfant et 3 blessés dont également une enfant traumatisée. Les deux enfants sont des jumeaux, c’est le garçon qui est décédé avec sa maman mais la jumelle a survécu avec le traumatisme. Les deux autres ont eu les fractures et traumatisme, il y a même une dame qui est fracturée deux fois à la main », explique- t-il

Nous y reviendrons !

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

