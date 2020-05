Friguiagbé : Moualim et Kassory accusés d’être à la base du limogeage de Cheick Taliby

Les partisans de l’ancien ministre de l’Energie Dr Cheick Taliby Sylla ont tenu ce samedi 16 mai 2020 un sit-in dans la sous-préfecture de Friguiagbé, préfecture de Kindia. Au cours de ce mouvement les protestataires ont réclamé le retour de Dr Cheick Taliby Sylla au sein du gouvernement guinéen. Pour eux, Moualim Touré est à la base du limogeage du ministre natif de Kindia.

C’est lors d’un sit-in tenu ce samedi dans l’enceinte de la mairie de Kindia que certains citoyens ont demandé au Président de la République de rétablir Cheick Taliby Sylla dans son droit. Pour plusieurs intervenants de ce mouvement, Moualim Touré, conseiller à la présidence serait l’instigateur du limogeage de Dr Cheick Taliby Sylla. C’est le cas d’Ibrahima Kandet Soumah communément appelé Sorel.

« Moi, je n’étais pas du RPG c’est grâce aux efforts de Cheick Taliby Sylla que je me suis retrouvé dans cette formation politique appelée le RPG arc-en-ciel. Le Président Alpha Condé n’a fait que du bien à Friguiagbé. Cette année même lorsqu’il est venu à Kindia, il s’est rendu jusqu’ici à Friguiagbé donc, le Président aime la population de cette localité. Ton ancien ennemi, c’est ton ennemi. Au moment où nous étions au sein de l’UFR, nous savons quels sont ceux qui proféraient des injures à l’encontre du RPG. Ces illettrés comme moi, qui se permettent d’offrir des véhicules aux populations n’importe comment tout simplement parce qu’ils sont aimés aujourd’hui par le Président Alpha Condé. Tu as réuni des gens à la présidence comme conseillers qui ne connaissent même pas i. Le Président, nous, on ne sait pas la personne qui s’appelle Moualim Touré, si c’est lui qui te donne des ordres à exécuter parce qu’il nous avait promis que Dr Cheick Taliby Sylla sera limogé du gouvernement et ça, c’est fait. C’est lui qui gère la Guinée ou bien on a voté pour lui. Alpha Condé, c’est toi le Président, c’est toi qui gère tous nos problèmes, il ne faut pas nous laisser dans la main des truands. Tout ce que Cheick Taliby Sylla fait à Kindia, il le fait à votre nom. Moi j’ai une moto que tu m’as offerte d’après Cheick mais tu ne me connais même pas. Au moment des élections, les pagailleurs viennent ici pour faire du n’importe quoi, tout ce qu’ils font, ils le font à leur nom en se gonflant la poitrine. C’est grave quand tu viens et que tu trouves les gens réunis dans le bonheur et tu te mets à les disperser parce que le président t’a porté sa confiance » explique dans un luxe de détail, ce leader d’opinion.

Chez le responsable de la jeunesse de Friguiagbé, Oumar Ben Soumah, ce sont les mêmes propos. Il demande au Président guinéen de se méfier de Kassory Fofana et Moualim Touré.

« Le limogeage du ministre Cheick Taliby Sylla à la tête du ministère de l’énergie nous a frustrés. Ce que moi je vais dire au Président de la République, c’est de se méfier de la personne de Kassory Fofana et celui qu’on appelle Moualim Touré. En ce qui concerne de Moualim Touré qui s’est toujours présenté ici avec Cheick ou après Cheick. Nous, nous retenons simplement ce qu’il disait de Cheick Taliby Sylla et autour de Cheick. Il y’avait vraiment de bon sens entre eux il fut un moment et soudain, on a constaté que l’atmosphère ne passait plus et il a promis ici, il fera tout pour qu’on arrive à limoger Cheick Taliby Sylla au niveau du gouvernement. Si cela arrive à se réaliser aujourd’hui, on dira que ce monsieur a du poids au un niveau de la présidence auprès du Président, alors ce n’est pas mauvais, chacun joue sa carte et nous sommes dans un moment bien défini. Une fois encore, nous demandons au Président de faire beaucoup attention à ces deux personnes surtout à Moualim Touré. C’est un monsieur, qui n’honore pas ses engagements. Il nous a beaucoup promis ici. Nous avons promis toujours à Cheick Taliby Sylla que nous sommes avec lui, nous sommes avec le Président de la République parce que tout ce que Cheick Taliby Sylla a fait, il l’a réalisé au nom du Président. Donc on lui demande de faire retourner Dr Cheick Taliby Sylla à sa place ou de lui trouver une autre place » conclut-il.

De retour de Friguiagbé, Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

