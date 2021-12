FRISTIVAL : la ministre de l’Information donne le coup d’envoi de la 6è édition

L’ONG ‘’Fria Relève-Toi’’ a procédé hier dimanche 26 décembre au lancement officiel de la 6ème édition du « FRISTIVAL », un événement culturel qui donne de la bonne humeur aux populations et ressortissants de la cité de l’Alumine. Durant les 4 jours du FRISTIVAL, il y aura entre autres des séries de panel de formation, d’un tournoi de football, des concerts, qui seront animés par des artistes comme Mousto Camara , Tenin Diawara, King Alasko, Singleton, Straïker et tant d’autres.

Le coup d’envoi de cette 6ème édition a été lancé par la Ministre de l’Information et de la Communication, Rosa Pola Pricemou, en présence du Ministre de l’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle Alpha Bacar Barry, ainsi que des hauts responsables, des jeunes et des femmes de la préfecture de Fria.

Venus honorer de leur présence à cette cérémonie de lancement, le maire de la Commune urbaine, Lansana Boffa et le préfet, le Colonel Yaya Kalissa ont, en leur nom et au nom de toute la population de Fria, souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux différents Festivaliers, dont les ministres qui ont effectué le déplacement pour gratifier la ville de Fria et ses habitants.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Alpha Bacar Barry, qui a animé un panel en début de matinée, portant sur « l’emploi, la formation professionnelle, vecteur d’emploi dans le secteur des Mines » a fait savoir que c’est un grand honneur pour lui de participer à cet événement qui est à la fois un évènement culturel et de rassemblement pour le développement de Fria. « C’est un exemple à saluer, un exemple de l’Association des jeunes qu’il faut encourager. C’est pourquoi on s’est fait le devoir de s’arrêter à Fria et de soutenir cette activité. Je pense qu’il faut vulgariser cet événement, permettre aux autres ressortissants de Fria qui sont dans les autres pays de participer et puis aux autorités locales et au niveau central qu’ils puissent apporter de l’aide à cet événement qui est à sa 6ème édition et qui peut aider à maintenir un climat social, de paix ici dans la ville de l’Alumine[…]. Très vite, nous allons remettre sur pied le Centre de Formation Professionnelle (CFP) qui va permettre de donner des formations de qualité aux jeunes de Fria et aux alentours. »

Poursuivant, la ministre de l’Information et de la Communication et présidente de cette édition, Mme Diallo Rosa Pola Pricemou qui a lancé cette 6ème édition a exprimé toute sa satisfaction. « Chaque fois qu’il y a le FRISTIVAL, se soulevaient des vives émotions chez moi, parce que je savais dans quel élan un des fils de Fria en l’occurrence Macka Traoré a initié cet événement qui est celui de redonner espoir à cette ville, celui de redonner âme à cette ville, qui a tant donné aux fils et filles de ce pays. Cette ville qui était un exemple parmi tant d’autres. On était une ville il y a des années lumière du reste de la Guinée et voir cette ville sombrer ne pouvait pas rester sans action auprès des fils et filles de cette ville. Pour moi, revenir aujourd’hui, parce que j’ai déjà pris part à ce FRISTIVAL en tant qu’une fille seulement de Fria, mais aujourd’hui revenir en tant que ministre de l’Information et de la Communication de la République ça prend tout son sens…On remercie tous les parents qui nous ont vus grandir dans cette ville, c’est beaucoup d’émotion pour moi ce matin, nous sommes heureux de prendre part à cet événement. », a-t-elle exprimé.

Pour finir, le Commissaire Général du FRISTIVAL, Macka Traoré, fils de la ville de l’Alumine qui était considéré autrefois la ville lumière de la Guinée, a rappelé la particularité de cette édition dont le coup d’envoi vient d’être lancé. « Ce qui est de la nouveauté, il y a les panels qui seront animés par les ministres ici présents. Déjà le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle Alpha Bacar Barry a animé un panel ce matin et les autres seront animés, par la ministre de l’Information et de la Communication Mme Rose Pola Pricemou et son Secrétaire Général Souleymane Thiâ’nguel Bah. Au-delà de ça, on a aussi une compétition féminine notamment le football dont la finale se jouera ce soir. Et la 3ème chose, c’est la délocalisation de l’un des concerts à Wawaya, une sous-préfecture située à 18 km du centre-ville », a expliqué le Commissaire Général du FRISTIVAL.

Mamadou Yaya Barry de retour de Fria

622 26 67 08