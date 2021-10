Fronde à la Mairie de Matoto : « je ne crains rien… » (Tos Camara)

Cible de 25 conseillers qui veulent vaille que vaille l’évincer de son poste, le maire de la plus grande commune de Conakry (voire de Guinée), Mamadouba Tos Camara dit être serein. Rappelant que les frondeurs lui en veulent pour un problème d’argent. Il l’a fait savoir ce lundi 25 octobre au micro de Mediaguinee.

« (…). C’est un problème d’argent. Je ne peux pas faire sortir de l’argent et donner aux conseillers. Je suis là pour une mission, pour l’intérêt de tout le monde. Hier soir, ils sont venus me voir de demander une session. Je leur ai dit que la loi est légale. Comme ils disent que ce sont 25 conseillers qui ont signé mais qu’ils m’écrivent une lettre signée de tout un chacun pour me demander d’aller en session ».

A la question de savoir s’il n’a pas peur d’être évincé ? Tos de répliquer: « je ne crains rien. Je suis là pour l’intérêt de la population ».

Elisa Camara

+224654957322