Fronde à la mairie de Matoto : la gouverneure M’mahawa Sylla réconcilie les différentes parties

Fin de calvaire pour le maire de la commune de Matoto, Mamadouba Tos Camara qui était menacé de destitution par 25 conseillers de la commune pour motif « de mauvaise gestion ». C’est une information qui ressorte de la rencontre qui a eu lieu ce mardi 26 octobre 2021, au gouvernorat de Conakry entre les conseillers de ladite commune et la gouverneure de la ville de Conakry, Générale à la retraite M’mahawa Sylla.

Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée à l’absence du maire Mamadouba Tos Camara, la gouverneure M’mahawa Sylla a reçu à faire revenir les conseillers frondeurs de Matoto à des meilleurs sentiments.

« Il s’est passé du bien. Une attente parfaite entre les conseillers de Matoto. Comme vous le savez, il y avait mésentente. Vous vous souvenez ces jours-ci des propos qui se tenaient ça et là. On disait : ‘’ça ne va pas à Matoto, Matoto va brûler, les conseillers ne s’entendent pas’’. Je vais vous dire maintenant que tout va bien grâce à madame la gouverneure. Grâce à la compréhension et la sagesse de tous les conseillers, Matoto marche maintenant à merveille », a déclaré Elhadj Siné Camara, conseillé à Matoto au sortir de ladite rencontre.

Poursuivant, il a rappelé : « Tos ne se comprenait pas avec ses maires adjoints sur la gestion des biens de la commune de Matoto. C’était le manque de transparence. Ce n’était pas un problème comme les gens le disent ou le partage d’argent. Non! Il gérait et il n’informait pas les autres, c’était tout. »

S’agissant du départ du maire Mamadouba Tos Camara qui a été demandé par certains conseillers, notre interlocuteur : « sur conseil de madame la gouverneure, il n’est pas question qu’il parte.Tout est résolu. »

Elisa Camara

+224654957322