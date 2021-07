Fronde à l’Assemblée nationale : ‘’le linge sale a été lavé en famille’’ (Aly Kaba)

Face à la presse ce lundi 13 juillet pour faire le bilan de son groupe parlementaire, le président du groupe parlementaire du parti au pouvoir (RPG Arc- en ciel), l’honorable Aly Kaba a annoncé la fin de la tension qui était entre le président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara et un groupe de députés dirigé par Louncény Camara concernant l’octroie des marchés.

« Les collègues qui avaient porté cette revendication se sont abstenus parce qu’ils ont compris que le problème ne trouvera sa solution qu’au niveau du groupe de l’assemblée. Ce que je pu vous dire, c’est que ça été une tempête dans un demi-vert d’eau. Ça été circonscrit et la solution a été trouvée. Le linge sale a été lavé en famille parce que nous ne fonctionnons pas ici par humeur ou par tempérament. Mais nous sommes guidés par le contenu des textes et ces textes, chacun est obligé de les respecter. Donc à ce niveau, l’incident est clos. L’unité du groupe est sans faille. Et nous continuons notre marche irréversiblement vers l’atteinte des objectifs que le peuple nous assignés », dira-t-il entre autres.

Elisa Camara

