Fronde au sein du Basketball guinéen : Sakoba Kéita accusé de politiser le milieu, un congrès annoncé

Des responsables de la fédération guinéenne de basketball (FGBB) ont, au cours d’une conférence de presse animée mercredi, 26 février à la maison de la presse, annoncé ne pas reconnaître le président de cette fédération, Sakoba Kéita. Ils accusent ce dernier de refuser d’organiser un congrès depuis la fin de son mandat le 30 novembre dernier.

Si rien n’est fait, ces frondeurs ont annoncé l’organisation de leur congrès le samedi, 14 mars prochain.

‘’ A la base déjà, cette fédération sortante n’a pas le droit d’organiser un congrès dans la mesure où son mandat est expiré depuis le 30 Novembre 2019. S’il n’y a pas de suite, nous organisons notre assemblée générale élective et en ce moment en République de Guinée, il n’y aura deux fédérations. On verra bien la quelle des fédérations sera dotée des pouvoirs pour exercer les activités de basket en République de Guinée. Ce sont les dispositions que nous avons prises au sein de notre groupement et nous sommes en train de continuer à travailler. Dans peu de temps, nous allons organiser notre assemblée générale élective’’, a dit Ousmane Sylla, membre statutaire.

Au nombre de sept) devant les hommes de médias, ces basketteurs ont soutenu que le président Sakoba Kéita fait de l’abus du pouvoir. Selon eux, il a violé plusieurs règles qui régissent le fonctionnement de leur fédération.

« Monsieur Sampil qui exerce actuellement au poste du secrétaire général au sein de la fédération guinéenne de basketball n’a pas été élu, il a été nommé. Ce n’est pas normal. La gestion de Madame Maimouna Bah au poste de la vice-présidence, elle a été remplacée par Moussa Ben Soumah qui est actuellement à l’extérieur qui a été nommé au poste de vice-présidence. Ce n’est pas normal. Donc, il y a eu pas mal de violations flagrantes des statuts qui régissent notre fédération », a-t-il dit. Ajoutant qu’ils ont mené plusieurs démarches pour dénoncer ‘’ la gestion illégale de Sakoba kéita’’.

« Mais qu’à cela ne tienne, on n’est pas restés indifférents. On a tiré à tout moment l’attention des autorités des sports guinéens et il n’y a eu pas de réaction. Il y a eu réaction que lors que nous avons saisi la fédération internationale de Basketball et toute suite, il y a eu la réaction. Parce que cette fédération ne peut pas agir pour la cause d’une fédération nationale sans se référer de la FIBA Afrique. Elle a dépêché une mission à Conakry pour voir ce qui se passe réellement au sein de cette fédération. Il y a eu des rencontres entre ces émissaires et les cadres du ministère des sports mais, à l’issu de ces rencontres qu’est ce qui s’est passé ? LA FIBA Afrique a laissé la latitude aux autorités sportives guinéennes de gérer cette situation et remonter les informations après », a dit Ousmane Sylla.

Au-delà de toutes ces accusations, le président actuel de la fédération guinéenne de Basketball, Sakoba kéita est, selon les conférenciers, en train d’associer les activités sportives à la politique. Ce qui est interdit par les textes de loi de leur secteur.

« De toutes le façons, nous ne reconnaîtrons plus cette fédération. Elle a expiré ses mandats et elle doit aller. Lors de mon passage dans un média, j’ai dit que la vie associative est différente de la vie politique. C’est pour dire que notre milieu est apolitique. L’une des raisons qui fait que le ministre Bantama Sow a ordonné cette fédération de continuer à mener ses activités, parce qu’il y a eu des pressions extérieures sur lui de la part du président sortant monsieur Sakoba Kéita, Il a eu sœur qui est ministre de la République. Donc, il n’y plus de vérité dans notre milieu. Elles sont piétinées et la priorité actuellement, c’est le mensonge. Un président qui a fini ses mandats, il refuse de quitter. Et, il a dit dans ce milieu que tant que le président de la République est à la tête de la République de Guinée, qu’il est aussi à la tête de cette fédération », a dénoncé Ousmane Sylla, membre statutaire de la fédération guinéenne de Basketball.

Mohamed Cissé

623-33-83-57