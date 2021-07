Frontière Guinée–Guinée Bissau : « la Guinée est disposée à travailler avec tous les pays », dit Mohamed Diané

Après l’ouverture de la frontière avec la Sierra Leone et bientôt avec le Sénégal, celle de la Guinée Bissau pourrait suivre dans les prochains mois.

Interpellé sur le sujet, le ministre d’État de la défense a indiqué que la Guinée est un pays ouvert et disposée à travailler avec tous les pays qui ont la volonté de renforcer la sécurité et la stabilité de la sous-région.

« En ce qui concerne la Guinée Bissau, la Guinée est un pays ouvert. Vous savez que notre président est un président panafricaniste qui se bat pour l’unité de toute l’Afrique, pour sa stabilité et sa sécurité. Donc, la Guinée est disposée à travailler avec tous les pays qui ont la volonté comme nous de renforcer la sécurité et la stabilité dans notre sous-région » a souligné Docteur Mohamed Diané, le ministre d’État de la défense et des affaires présidentielles.

La Guinée a fermé sa frontière avec la Guinée-Bissau depuis octobre 2020.

Sadjo Bah