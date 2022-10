Frontière Guinée- Mali: 25 étudiants guinéens en partance pour le Niger bloqués depuis 24 heures

Ce sont au total 25 étudiants guinéens en partance pour le Niger qui sont retenus à la frontière Guinéo-malienne depuis maintenant 24 heures. Ils sollicitent l’implication des autorités guinéennes.

Selon nos informations, ces étudiants dont certains d’entre eux sont en compagnie de leurs femmes et enfants sont bloqués par la police Malienne pour modification de la date du laissez-passer qu’ils détiennent.

« Je suis un étudiant guinéen à l’étranger précisément au niger. Nous avons un problème, vous savez, nous étudiants guinéens au Niger, chaque vacance, on vient les passer à Conakry. Maintenant, nous sommes en fin de vacances, nous voulons retourner. Et, d’habitude, on passe à notre ambassade à Bamako pour prendre un laissez-passer qui nous permet de passer les frontières Malienne et Burkinabé. Sauf que cette fois, on est allé à l’ambassade mais, ils nous disent que le document n’est pas disponible. Puisqu’on était à deux(2) jours de la date limite de la réinscription à l’université, donc, on ne pouvait pas attendre davantage. On a pris un risque qui nous a poussé à commettre une erreur que nous regrettons. L’ erreur c’est quoi ? C’est qu’on avait le laissez-passer de l’année passée sur lequel figure la date de 2021, nous avons fait l’erreur de modifier la date en mettant 2022 », a déclaré l’un des étudiants avant d’ajouter : « Donc, on est venu avec jusqu’au dernier poste de police du territoire Malien, nous avons montré ce laissez-passer et ils ont découvert l’erreur. Donc, ils ont décidé de nous retenir depuis hier à 14 heures. Il y a des femmes et des enfants avec nous. Personnellement, moi je suis avec ma femme et mon enfant de 4 ans. Nous sommes 25 étudiants. Nous avons essayé de parler à la police mais, ils disent qu’ils doivent se comprendre d’abord avec les autorités guinéennes sinon, ils ne vont pas nous libérer. On est là depuis 24 heures, on ne trouve pas quoi à manger ni boire. Heureusement, il y a la connexion. Aidez nous », a-t-il fait savoir ce samedi 1er octobre à Mediaguinee, l’un des étudiants par l’intermédiaire de Me Salifou Béavogui.

Elisa Camara

+224654957522