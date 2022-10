Frontière Guinée-Mali : que faisait une mission française à Siguiri?

C’est une information non officielle qui a été abondamment commentée dans la préfecture de Siguiri, ville située au nord-est de la Guinée. Il s’agit d’une prétendue base militaire française qui serait sur le point d’être installée à la frontière guinéo-malienne, dans le but de sécuriser la frontière.

Interrogé, le vice-président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Siguiri, Souleymane Koïta a brisé le silence.

« Nous avons reçu une délégation émanant de l’ambassade de France, elle est venue pour des questions de sécurisation. La mission s’est vue avec le maire. Dans leur entretien, ils ont parlé de sécurité communautaire parce que l’ambassade de France et la Guinée ont fait une convention dans le cadre de la sécurité. Après cet entretien, ils sont sortis. Mais nous n’avons pas abordé les questions liées à l’installation d’une base militaire », informe le vice-président.

Selon nos informations, cette mission s’est rendue à la frontière guinéo-malienne dans le cadre d’aider la sécurité frontalière à mieux travailler. « À 14h, visite à Kourémalé de deux officiers de l’ambassade de France en Guinée. Des questions relatives à la sécurité et à la sûreté frontalière ont été abordées et visite des locaux. Prise d’images et fin de la mission à 14h 30mn. Retour à Siguiri… », affirme la police. Une declaration qui ne met pas encore fin à la polémique qui dit que la sous-préfecture de Kourémalé-Guinée abritera dans les jours à venir une base militaire française.

Récemment, au sortir d’une rencontre avec les diplomates, le ministre guinéen des Affaires étrangères Dr Morissanda Kouyaté avait balayé la rumeur en ces termes : « ceux qui ont dit que la Guinée voulait mettre une base militaire française ici et qu’ils ont échoué lamentablement après le démenti du ministre de la défense sont revenus par la fenêtre ». « Je me demande qui peut avoir intérêt ainsi à agiter des questions qui ne se posent pas », avait ajouté l’ambassadeur de France en Guinée Marc Fonbaustier.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri +224622478601