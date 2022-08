Frontière Kourémalé-Guinée : un réseau de fraude démantelé par la douane

La sous-préfecture de Kourémalé-Guinée, située à 74 km du centre-ville de Siguiri, est frontalière à la république du Mali. Cette localité est l’un des points stratégiques de la rentrée et sortie en Guinée.

Dans son plan d’action, les services de sécurité basés à la frontière ont désormais pris des dispositions contre la sortie frauduleuse et nocturne des objets vers le Mali.C’est suite à cette situation que le chef de poste de la douane frontalière de Kourémalé a démantelé un réseau de fraude au niveau des syndicats guinéens saisissant une quantité importante de chanvre indien mais aussi et surtout la démystification des colis.

« Lorsque je suis venu, j’ai tenu des réunions dans le cadre de la sécurisation de la frontière, surtout la sortie des camions pendant la nuit. J’ai décidé que désormais aucun camion ne sort pendant la nuit parce que nous avons découvert beaucoup de choses frauduleuses. J’ai également informé le syndicat de la façon de travailler. La sous-préfecture de Kourémalé-Guinée laissait les camions nuitamment mais aujourd’hui ce n’est plus possible. C’est pourquoi à l’heure actuelle, les camions bougent pendant la journée. C’est pour pouvoir contrôler, donc c’est dans cette phase que nous nous trouvons. J’ai été clair avec les transporteurs. Nous devons respecter les règles de la frontière, c’est une obligation, nous avons démantelé plusieurs réseaux de fraudes. C’est pourquoi nous empêchons la rentrée et la sortie. Et puis, le samedi surpassé, nous avons mis main sur une quantité importante de chicha et tant d’autres articles impropres à la consommation. Nous fouillions les taxis, les minibus pour déceler les fraudes organisées. Donc nous ne baisserons jamais les bras », a expliqué Mamady Kallo.

Dans son intervention, Mamady Kallo, chef de poste de la douane de Kourémalé-Guinée, est revenu sur les gestions précédentes de cette frontière. « Avant, c’était catastrophique. Il n’y avait plus une organisation mais aujourd’hui c’est le contraire. Nous allons tout faire pour empêcher les fraudes le long de la frontière. Les agents sont toujours prêts à exercer, nous avons barré la route à toutes les formes de fraude », a-t-il rappelé.

Présentement, les autorités sécuritaires voire douanières basées à la frontière guinéo-malienne s’engagent à appliquer la loi afin d’empêcher les fraudes.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri +224622478601