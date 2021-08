Frontières Guinée-Sénégal : le ministre Damantang Albert achève sa mission

Fin de mission pour Damantang Albert Camara en tournée dans la région du Kakandé. Le Ministre de la sécurité et de la protection civile et sa délégation ont été reçus vendredi à Koundara par les autorités de cette localité frontalière. La consigne sur la protection des frontières, transmettre le message de lutte contre la Covid 19 mais, surtout essentiellement, procéder à la remise officielle des infrastructures frontières réalisées par l’OIM, aux autorités préfectorales de koundara. Tels étaient les objectifs de sa visite de terrain élargie dans cette zone frontalière.

Il y a plus d’un mois l’OIM partenaire du ministère de la Sécurité et de la protection civile a fait don d’un lot d’équipement composé d’un pick-up, et de paquetage radiotéléphoniques dont 34 talkie-walkie et 27 motos à l’ensemble de la région de Boké. Les autorités préfectorales de Koundara et l’OIM ont procédé également à l’inauguration et à la remise de 5 postes de police dans la localité de koundara. Ce qui permettait donc aux 5 bâtiments flambant neufs d’être opérationnels sur les sites de sambailo, missira, de karaoné, de kandika, et de tèrèmèssè. La présente visite du Ministre Damantang Albert Camara qui avait été empêché de prendre part à la cérémonie de remise, témoigne de sa bonne coopération avec ses partenaires de son département. Partenaires qu’il a vivement remercié, en présence du point focal de l’OIM au niveau du ministère de la sécurité et de la protection civile, Commissaire Fodé keita.

« Cette réalisation met en valeur tout ce que nous représentons pour l’OIM, et la qualité du travail que nous menons, qui permet à cette organisation de s’associer à nous dans notre tâche régalienne”. Nous les remercions pour ces œuvres », s’est exprimé le Ministre.

L’initiative de la réalisation de ces infrastructures vient du projet KOICA (agence internationale de coopération Sud-Coréenne) dont la mise en œuvre a été exécutée par l’OIM (l’organisation Internationale de la lutte contre l’immigration clandestine).

Pour de telles réalisations effectuées à un coup pas des moindre, leur entretien pour une longue utilisation est le souci du ministre Damantang qui estime que « la mystique de l’entretien c’est quelque chose qui nous manque très souvent. »

Un défi face auquel le préfet de Koundara a rassuré le ministre : « l’entretien c’est notre devoir à nous. Quand tu bénéficies d’une infrastructure aussi importante que celle-ci, c’est chercher à l’entretenir régulièrement », a laissé entendre le préfet, Aboubacar M’bopp Camara.

Ministère de la sécurité et de la protection civile