Fuite d’un enregistrement audio d’Alpha Condé : Lilou, Kassory, Damaro, Faya. Naïté, Makanéra…

Dans la foulée d’une courte vidéo, un enregistrement audio attribué au président Alpha Condé depuis Abu Dhabi a fuité. Dans cet élément sonore, l’ancien chef de l’Etat guinéen évoque la gestion de son parti RPG Arc-en-ciel qui lui tient encore à cœur.

Pour le chef du parti jaune, il faut une gestion collégiale de la formation politique pour espérer remporter face aux adversaires politiques.

Il cite dans le tas et à trois reprises l’ancien ministre des affaires étrangères Ibrahima Kalil Kaba « Lilou », l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, l’ancien Président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara. Poursuivant, il ajoute les noms de l’opposant Faya Lansana Millimouno, Alhoussein Makanéra Kaké, Moustapha Naïté mais aussi Sanoussy Bantama Sow. Il leur demandé de travailler ensemble pour tirer le tapis sous Cellou Dalein Diallo, son opposant juré. Non sans décerner un bonnet d’âne à l’ancien ministre des Hydrocarbures Diakaria Koulibaly.

« Il va avoir des crises partout en Afrique. Il faut que le parti soit en ordre de bataille. Parce qu’en Guinée, ça va aller très mal. Parce que dans tous les autres pays, ça va aller très mal. Particulièrement en Guinée. Parce qu’il n’y a pas d’argent. Tous les prix sont montés. (…) Tous les prix vont monter en flèche. Il faut que le parti soit en ordre de bataille. (…) Pour éviter des divisions, il faut mettre en place une gestion collégiale. Pour le moment, on a deux choses, se réunir et tirer les autres. Par exemple, Faya m’avait soutenu, ensuite à travers les deux filles-là (?) de Labé, on peut gagner les gens de Cellou avec qui j’avais commencé à travailler. Cest-à-dire il faut élargir et tirer le tapis sous Cellou. Il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça. J’avais commencé à travailler avec les gens de Cellou. (…) », révèle l’ancien président, dans l’extrait d’une conversation enregistrée dont on ignore l’origine .

Mediaguinee