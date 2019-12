FUNAGUI : la fondation KPC donne 100 millions fg au Ministère de la Ville pour le projet

Dans le cadre de son initiative d’assistance aux départements ministériels, la fondation KPC pour l’humanitaire a fait ce mercredi, 4 décembre un don de 100 millions francs guinéens au Ministère de la ville et de l’aménagement du territoire pour accompagner le forum urbain national de Guinée (FUNAGUI) ouvert ce mercredi à Conakry.

C’est l’administratrice de la fondation, madame Yanssané Bintou Touré qui a remis le chèque à la cheffe de cabinet Hadja Mariam Bangoura.

Dans son invention, elle est revenue sur les motivations du geste de sa fondation à vocation purement humanitaire.

“Comme j’ai toujours rappelé, la fondation KPC pour l’humanitaire a décliné 6 axes stratégiques. Et, au delà de ces axes, elle se donne le droit d’accompagner les départements ministériels. Aujourd’hui, vous savez que le Ministère de la ville et de l’aménagement du territoire organise le forum urbain national de Guinée qui est un cadre de concertation qui réunit 5 à 8 cent personnes pour réfléchir sur le défi de l’urbanisation. Surtout que les statistiques déclinent que d’ici à 2050, le taux d’urbanisation s’élèvera à 56 pour cent. Donc, je crois qu’on est tous concernés par ce défi créé par l’urbanisation rapide. Donc, ce matin, nous sommes là pour accompagner cette activité du Ministère de la ville et de l’aménagement du territoire. Elle converge exactement avec nos axes stratégiques”, a-t-elle dit .

Prenant la parole au nom du ministre Ibrahima Kourouma, la cheffe de cabinet du département de la ville et de l’aménagement du territoire, Hadja Mariam Bangoura a remercié la fondation kpc pour le geste. Ajoutant que son département reste disponible pour toute initiative liée au développement du pays.

“Au nom de Dr Ibrahima Kourouma, ministre de la ville et de l’aménagement du territoire, nous remercions et nous assurons de notre disponibilité à œuvrer dans le cadre du partenariat public-privé (PPP) pour l’atteinte des objectifs du développement fixés par notre secteur”.

Cette première édition du Forum Urbain National de Guinée (Funagui) se déroule dans un réceptif hôtelier de la capitale guinéenne.

Mohamed Cissé

