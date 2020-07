Funérailles de Gon Coulibaly : Sidya Touré s’envole pour Abidjan par vol spécial

Le président de l’Union des forces républicaines (UFR) Sidya Touré s’est envolé lundi à bord d’un vol spécial à destination d’Abidjan, capitale de Côte d’Ivoire. Selon la cellule de communication du parti, M. Touré doit assister aux funérailles du défunt Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly décédé le 8 juillet dernier dans un hôpital d’Abidjan après un malaise en plein conseil des ministres.

« Le Président Sidya Touré a quitté Conakry ce matin 13 juillet 2020, par un vol spécial affrété par l’État ivoirien pour prendre part aux funérailles du Premier Ministre Ivoirien Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier, à Abidjan. Amadou Gon Coulibaly était un jeune frère et un proche collaborateur du Président Sidya Touré et du Chef de l’État ivoirien Alassane Dramane Ouattara depuis 1990 », informe la Cellule de com de l’UFR.