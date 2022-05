Futures manifs : les avocats français du Fndc annoncent la mise en place d’un dispositif de monitoring des écrits, discours…

🛑COMMUNIQUE DES AVOCATS DU FRONT NATIONAL POUR LA DEFENSE DE LA CONSTITUTION🛑Les soussignés ont reçu ce jour à Paris une mission de la coordination nationale du FNDC conduite par son coordinateur national et le responsable des stratégies et planifications.

Ce rendez-vous a eu pour objet de faire le point sur les initiatives judiciaires en cours, tant devant les juridictions guinéennes qu’internationales, mais surtout de déterminer les actions urgentes à mener.

Cette urgence est commandée par le refus systématique de la junte à dialoguer avec les forces vives en violation de la charte de la transition et l’interdiction des manifestations.

Nos clients ont toujours tout entrepris afin de favoriser le dialogue, dans l’intérêt collectif et pour garantir une transition démocratique dans les meilleurs délais. Malgré leur investissement, force est de constater que la junte reste sourde à leurs revendications.

Les soussignés en accord avec leurs clients annoncent la mise en place d’un dispositif de monitoring des écrits, discours et tout autre acte susceptible d’entraîner la répression des futures manifestations pacifiques citoyennes et de menacer l’exercice des libertés individuelles et collectives sur tout le territoire national en rapport avec les juridictions nationales, supranationales et organismes de défense des droits de l’Homme.

D’autres initiatives fortes ont également été décidées. Elles feront l’objet d’une mise en œuvre rapidement.

Paris, le 30 mai 2022

William BOURDON

Vincent BRENGARTH

#TransitionMandatMaara