Gabon : François Louncény Fall désigné parrain de la 27è promotion de l’école d’état-major de Libreville

Les grands noms pour les grands évènements. Le Guinéen François Louncény Fall marque les esprits au-delà des frontières de son pays. En reconnaissance à son combat pour la stabilité de la région de l’Afrique centrale, le président du Gabon Ali Bongo Ondimba l’a désigné parrain de la cérémonie de fin de stage de la 27ème promotion de l’Ecole d’Etat-major Militaire (EEML) de Libreville.

La cérémonie qui a eu lieu ce mardi, 13 juillet a réuni du beau monde. M. Fall devient ainsi le parrain de 56 officiers dont 55 récipiendaires provenant de 17 pays africains. Parmi eux, six officiers guinéens, un commandant et six capitaines. Désormais, la place d’armes porte le nom du diplomate émérite François Louncény Fall qui avait à ses côtés son épouse Hadja Asmaou.dont le ministre de la défense du Gabon.

« Cette brillante distinction est une reconnaissance des immenses services rendus à la sous-région par le Bureau région des Nations Unies pour l’Afrique centrale sous votre impulsion, notamment en ce concerne la prévention des conflits, la préservation de la paix et de la sécurité ainsi que la promotion de la gouvernance démocratique », avait écrit Michael Moussa Adamo, ministre de la défense nationale du Gabon dans sa correspondance.

“Je voudrais à présent me tourner vers mes filleuls pour vous féliciter d’avoir inscrit vos noms au tableau d’honneur de l’École d’état-major de Libreville. En faisant partie de cette promotion qui porte mon nom, en ma qualité de Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique centrale et chef de l’UNOCA, vous devenez d’une certaine manière des « ambassadeurs » de la paix au sein de vos armées respectives. Vous devez aussi assumer et défendre ce statut sur les théâtres d’opérations où vous serez déployés au cours de votre carrière, que je souhaite riche et bénéfique non seulement pour vous-même mais aussi et surtout pour la paix dans le monde.



Je vous invite à incarner partout où vous serez les valeurs pour lesquelles je me suis toujours battu tout au long de ma carrière. Dans cette perspective, partout où vous serez appelés à servir, je vous exhorte à incarner les valeurs universelles, y compris celles des Nations Unies (telles que l’Intégrité, le Professionnalisme et le Respect de la diversité), afin d’apporter votre pierre à l’édification d’un monde de justice, de paix et de solidarité”, a indiqué M. Fall dans son discours.

Nommé le 21 février 2017 par le secrétaire général de l’ONU au poste de Représentant spécial pour l’Afrique centrale et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour cette région, M. Fall fut ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre en Guinée.

Mediaguinee