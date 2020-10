Gabon : François Louncény Fall reçu par la Première ministre

François Louncény Fall, représentant spécial et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale a été reçu ce mardi à Libreville par la nouvelle Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda.

« J’ai salué les actions du Gabon dans la lutte contre la Covid-19, la promotion et la participation des femmes dans les prises de décision et le rôle clé dans la réforme de la CEEAC et la protection de l’environnement, écrit le diplomate guinéen qui a été introduit par le ministre gabonais des Affaires étrangères Pacome Moubelet Boubeya.

Diplomate émérite homme politique, M. Fall a été ancien ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre dans son pays.