GAC : le Directeur général Malick N’Diaye décide de quitter ses fonctions

🔴COMMUNIQUÉ🔴Kamsar, le 15 avril 2022 : Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) a annoncé aujourd’hui que son directeur général, Malick N’Diaye, a pris la décision de quitter ses fonctions à compter du 30 juin 2022. La décision de M. N’Diaye est motivée par le besoin de faire une pause, de réévaluer le poids du travail dans sa vie et par le désir de se lancer dans de nouvelles aventures.

Malick a rejoint GAC en 2014 en tant que directeur financier et a été promu directeur général adjoint et directeur des relations communautaires en 2019. En 2021, il a été nommé directeur général, chargé des relations gouvernementales, directeur du capital humain et des relations communautaires. Il supervisait également la sureté des opérations.

Le président du conseil d’administration de GAC, Abdulla Kalban, a déclaré : « nous sommes reconnaissants à Malick pour l’énergie, la vision et l’engagement dont il a fait preuve au sein de notre organisation ces huit dernières années. Au nom de l’ensemble des employés et à mon nom personnel, je lui souhaite le meilleur dans tous ses projets futurs ».

Le conseil d’administration de GAC devrait annoncer bientôt la nomination d’un nouveau directeur général ainsi que des changements organisationnels au sein de la direction de l’entreprise.

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation est la filiale d’exploitation de bauxite d’Emirates Global Aluminium, le plus important producteur « d’aluminium de première qualité » au monde. Nous exploitons une concession minière de 690 km carrés située au nord-ouest de la Guinée. Dans la zone à développer d’ici à 2040, notre concession contient près de 400 millions de tonnes de ressources minérales en bauxite. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique de la Guinée. Il est ensuite expédié par voie maritime vers des clients du monde entier. Nos installations comprennent certains des plus gros équipements jamais installés dans un projet minier africain. La République de Guinée, en Afrique de l’Ouest, est le plus grand producteur de bauxite au monde, avec plus d’un quart des réserves mondiales connues de ce minerai indispensable à la vie moderne. La bauxite de GAC possède l’un des ratios les plus élevés d’alumine par rapport à la silice, ainsi qu’une quantité relativement faible de boehmite. En raison de ces propriétés, il peut être traité dans une large gamme de conditions d’exploitation des raffineries, des basses aux hautes températures, ainsi que dans les raffineries à double digestion, à des coûts d’exploitation comparativement faibles.