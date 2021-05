Gala Influences : Bakary Diaby, Aboubacar Camara, Alpha Bacar Barry, Sansy Kaba parmi les 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest

Conakry a accueilli cette année la 4ème édition de la soirée “Gala Influences” dans l’un de ses prestigieux hôtels. Organisée cette année sous le thème ” Investir en Afrique après la pandémie : quelles sont les perspectives”, cette 4ème édition, comme les précédentes, se donne pour objectif de promouvoir le leadership africain mais surtout d’encourager et de magnifier les actions que réalisent ces braves hommes et femmes au sein de leur communauté.

Au nombre de 50, ces personnalités de l’Afrique de l’ouest ont été récompensées à l’occasion de ce gala ce vendredi 28 mai 2021 pour leur leadership, leur entrepreneuriat et leur innovation.

Selon Ismaïla Badji, le choix de ces 50 personnalités s’est fait sur la base de 3 critères qui ont permis d’évaluer et classer ces personnalités.

« Nombre d’entre vous représentent l’Afrique au niveau international faisant ainsi de vous la fierté du continent. Notre sélection des 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest, comme nous le pensions, a surpris plus d’un. Parce qu’à Influences Magazine nous comprenons le mot influence et nous l’interprétons selon 3 critères. D’ailleurs ce sont ces critères que l’on utilise pour pouvoir évaluer et établir un classement chaque année. Le premier critère en lice c’est le profil. Noté autour de 60%, nous faisons le tour de l’Afrique de l’ouest grâce à nos correspondants dans toutes les capitales afin d’évaluer les actions qui sont menées par nos lauréats. Et donc avec ce critère, nous mesurons le parcours social et professionnel, et les compétences des lauréats. Le deuxième critère le plus important, c’est l’impact des activités dans leurs communautés. Il faut savoir qu’aussi nombreux qu’ils sont, avec des domaines aussi variés ils font bouger les lignes en Afrique de l’ouest. Le dernier critère, c’est des moins importants c’est la notoriété. Et je pense que c’est ce qu’ils partagent tous le mieux. Nous avons débuté cet magazine avec pour objectif de participer au développement du Sénégal et de l’Afrique en général à travers le choix de notre ligne éditoriale qui est de retracer le parcours professionnel de ces personnalités africaines, nous espérions motiver et bosser la jeunesse africaine. Donc la plupart des parcours que nous relations à chaque apparition mensuelle de notre magazine, on peut noter que ces parcours ont été parsemés d’embûches mais n’ont pas empêché ces personnalités de poursuivre leurs rêves et de réussir de la plus belle des manières. Chers jeunes, nous sommes héritiers d’un continent riche, pas seulement de son sol, mais riche en valeurs et en potentialités humaines », a-t-il expliqué, Ajoutant que le choix de la Guinée pour la tenue de la 4ème édition de cet évènement combien prestigieux vise non seulement à mettre la Guinée sous les projecteurs mais aussi à encourager le panafricanisme.

Parlant ensuite du choix du thème de cette année, M. Badji estime qu’il n’est pas fortuit. Sa conviction, il faudra inclure les jeunes dans le processus de développement de l’Afrique.

« Le choix du thème de cette année, ‘’Investir en Afrique après la pandémie’’ n’est pas fortuit. Nous savons que le continent africain est le continent le plus convoité pour la richesse de son sol mais aussi pour l’accessibilité de ses mains-d’œuvre. L’Afrique a longtemps porté l’avenir du monde, mais pour elle, peine encore à relever le défi du développement de ses propres Etats. L’Union africaine, l’UEMOA, la CEDEAO, tant d’organisations, pour ne citer que celles-là qui soutiennent le développement pour faire rêver la jeunesse africaine, mais ne réussissent pas à maintenir cette flamme d’espoir qui s’éteint lentement et dangereusement, parce que vous le notez avec moi, des millions de jeunes aujourd’hui empruntent des pirogues de fortune pour se rendre dans les pays d’Europe. Alors une question me taraude l’esprit, que devons-nous faire pour dissuader ces jeunes de quitter l’Afrique, leur terre natale ? Ma conviction, c’est que nous devons inclure les jeunes dans l’inlassable processus de développement que nos jeunes démocraties sont en train de mener. Ce travail de développement inclusif nécessiterait tout d’abord un investissement. Et là je parle aux jeunes, un investissement sur soi d’abord, c’est à dire le développement personnel, en commençant par l’éducation, ensuite savoir se poser les bonnes questions, parce qu’aujourd’hui avec le thème ‘’Investir en Afrique après la pandémie’’, il faut savoir pourquoi je dois investir en Afrique? Quels sont les secteurs dans lesquels je dois investir en Afrique? Donc, aujourd’hui pourquoi je dois investir en Afrique parce que l’Afrique est un continent avec une croissance économique continuelle. La deuxième raison, c’est que l’Afrique est moins exposée aux fluctuations boursières », préconisera-t-il.

Hawa Béavogui, ministre guinéenne des Droits et de l’Autonomisation des femmes, qui a encouragé ce gala, a rappelé l’importance de l’investissement économique des femmes et des jeunes pour une nation.

« J’encourage vivement ce gala. Il est important vraiment de célébrer le mérite, de célébrer l’excellence, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Aujourd’hui, nous célébrons les 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest. Et c’est important d’encourager ce type de célébration de nos talents afin que plusieurs jeunes, hommes, femmes, emboîtent le pas. C’est important de nous perfectionner davantage dans nos différentes professions ainsi que dans nos différentes activités. C’est une première que ce gala soit délocalisé en Afrique, ça prouve à suffisance que notre pays est en train de se relever de plus belle. Et nous, en tant qu’autorité, il y a lieu vraiment de retrousser les manches et de travailler davantage pour pouvoir réellement servir ce peuple de Guinée et favoriser la croissance économique parce que nous sortons d’une pandémie qui a d’ailleurs très éprouvé les différentes économies. La Guinée n’est pas en reste. Nous devons davantage nous lancer dans la reconstruction économique et favoriser les investissements en faveur des jeunes et des femmes », a-t-elle souhaité.

Invitée à ce évènement comme présidente d’honneur du gala, la ministre Zalikatou Diallo a exhorté tout un chacun à persévérer dans son domaine pour participer au développement socioéconomique de nos pays africains.

«C’est une fierté pour moi de prendre part à cet important gala, la 4ème édition du ‘’Magazine Influence’’ qui récompense les 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest. Je suis ravie qu’il y ait beaucoup de Guinéens qui soient parmi les lauréats, y compris des dames remarquables. J’en profite pour féliciter tous les lauréats et remercier monsieur Ismaïla Badji qui est le Directeur du ‘’Magazine Influence’’ et inviter tout un chacun à persévérer davantage dans le travail et participer au développement socioéconomique de nos nations respectives », dira-t-elle.

Récompensée du prix Influence Média, la journaliste Aya Diawara n’a pas manqué de remerciements à l’endroit des organisateurs. « Je n’aurai qu’un petit mot, le mot le plus important, facile et difficile également à dire c’est le mot “Merci”. Merci à la Guinée, merci au Sénégal, merci aux organisateurs, merci également à tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont permis de pouvoir réaliser cela, et surtout à mes téléspectateurs », a-t-elle lâché.

Pour Al Hassan, Directeur Général de B&S Europe, le thème de cette année est extrêmement essentiel au développement de l’Afrique du fait des enjeux.

« Aujourd’hui, vous n’êtes pas sans savoir que l’emploi des jeunes, l’emploi de façon générale, constitue un véritable enjeu. Et on ne peut pas développer nos pays si on n’a pas la jeunesse, les femmes, de façon générale si on n’a pas la conjonction des uns et des autres au point que l’investissement tel qu’il est pensé par le passé doit changer de paradigme. Voilà pourquoi je considère que le thème de cette année est un thème extrêmement important mais il convient de l’aborder de façon stratégique », a-t-il déclaré.

Notons qu’au titre des lauréats de cette année figurent entre autres Bakary Diaby (PDG de SOGUIBEC), Aboubacar Camara (Directeur Exécutif de Tinkisso), Alpha Bacar Barry (PDG de Jatropha SA), Sansy Kaba Diakité (Directeur Général de l’Harmattan Guinée), la Sénégalaise Nabou Fall, coach et conférencière, le Khalife sénégalais de Bambilor Thierno Amadou Ba etc.

