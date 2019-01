Gangan FC contre Santoba FC au compte de la ligue 1 : les deux sélectionneurs se disent confiants

Le Gangan FC de Kindia reçoit ce jeudi 3 janvier 2019 le Santoba FC au stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia. Avant cette rencontre de la 4ème journée de la ligue 1, les deux coachs étaient en conférence de presse où ils ont étalé leurs ambitions à quelques heures dudit match.

Avec quatre (4) points à son compteur, le Gangan FC de Kindia qui a enregistré une défaite à domicile lors de sa dernière sortie face au Fello Star de Labé compte créer de l’exploit a confié Mamadou Samba Diallo, le Coach de cette équipe de la ville des agrumes (Kindia).

« D’abord une équipe qui perd un match à domicile et reçoit encore le second, il y a toujours côté émotion et côté stresse. Notre dernière sortie, les enfants étaient physiquement fatigués. L’équipe n’a pas eu le temps pour la préparation car, après cinq jours, on a joué contre le Wacryah, neufs jours après on est allé en déplacement et au moment où on revenait pour jouer contre Fello, l’équipe étaient fatigué et il y avait aussi des absents. Le match d’aujourd’hui, est un match de déclic, on a l’envie de renouer avec une victoire », affirme-t-il.

Concernant l’effectif de ce jeudi face au Santoba FC, Sam Diallo a souligné une absence notoire. « Parmi mon effectif, c’est seulement le capitaine de l’équipe, Aboubacar Kilé Bangoura qui est malade donc, qui est indisponible mais quant au reste de l’effectif, il est au complet », dit-il.

De son côté, le Santoba FC promu cette saison en ligue 1 n’a que trois points après trois nuls et compte tirer leur première victoire face au Gangan FC de Kindia, affirme le Coach de cette formation Salifou Kalabane.

« L’objectif d’ailleurs de Santoba, c’est de venir chercher trois points à Gangan. Nous avons entendu que Gangan a gagné face au CIK, ça nous a fait peur et on a entendu qu’il a perdu à domicile donc c’est inquiétant. Si on n’arrive pas à avoir les trois points, on cherchera le nul parce que nous avons des jeunes joueurs mais aussi quelques absences au sein de l’effectif », ajoute le Coach Salifou Kalabane.

A noter que la conférence de presse a pris fin par une remise de 10 ballons au Gangan FC. Un geste de l’international guinéen Alkhaly Bangoura dit ‘’Yali’’.

Aboubacar Dramé, Correspondant régional à Kindia

