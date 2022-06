Gangan FC: pour Elhadj Banfa Diaby, le club phare de Kindia est mieux entretenu

Le Gangan FC de Kindia s’est maintenu in extremis cette saison en ligue 2 du championnat guinéen. Lors de la dernière journée, certains citoyens et supporters ont brandi des pancartes réclamant le départ d’Elhadj Banfa Diaby à la tête de l’équipe fanion de Kindia.

Selon ce mouvement, Banfa n’est pas un bon président. Dans l’émission Débat foot sur les antennes de Komodor Fm, l’actuel président du Gangan FC a brisé le silence depuis la capitale française. Selon lui, l’équipe de Kindia, est l’un des clubs les mieux traités en Guinée.

Elhadj Banfa Diaby conduira-t-il le Gangan FC de Kindia la saison prochaine ? Pour l’heure rien n’est moins sûr. Le président se trouve dans le viseur de plusieurs jeunes de Kindia. Interrogé sur cette situation, Elhadj Banfa Diaby a dit ceci: « je remercie tout le monde surtout les supporters qui ont fait que le Gangan FC s’est maintenu. Ceux qui sont en train de manifester, ils n’ont qu’à manifester et s’il ont trouvé quelqu’un qui a les moyens, ils n’ont qu’à venir on va se donner la main, on va lui donner l’équipe même s’il ne rembourse pas tous les 8 ans que j’ai passé à la tête du Gangan FC. Même si c’est 2 saisons, il n’y a pas de problème. Si j’ai fait toutes ces dépenses, c’est parce que j’aime Kindia. Sinon j’ai aussi d’autres problèmes. Mon vœu n’est pas ce qui arrive à Gangan FC… », a d’abord dit Elhadj Banfa Diaby.

Hormis les résultats médiocres du club ces dernières années, les jeunes pointent le manque de moyens d’Elhadj Banfa Diaby à pouvoir mieux traiter l’équipe. Une accusation qu’il rejette à travers ces propos: « Rire.. dire que Gangan FC n’est pas bien traité, ce n’est pas vrai. La licence on a signé 27, tous les licenciés ont reçu leur prime de signature, une somme de 200 mille fg, y compris l’encadrement. J’ai payé le prix des chaussures de tous les acteurs. Et chaque match gagné, Gangan FC reçoit 200 mille fg cash. Cette saison pour motiver le club afin de retrouver la ligue 1, j’ai décidé de payer même les matchs nuls à 100.000fg par joueur. Et tous les matchs nuls à l’extérieur ont été payés. Aujourd’hui aucun joueur ne doit de l’argent au Gangan FC. L’équipe a passé 13 jours en Haute Guinée par exemple et ce déplacement m’a coûté 32 millions de plus. C’est ça moi je peux faire et s’il y a des difficultés, ce n’est pas de ma faute, c’est la nature aussi du football. En plus concernant les subventions de la ligue , demandez les autres autres clubs de Kindia. Il reste 30 à 40 millions du côté de la ligue mais malgré tout ça, on se bat pour accompagner l’équipe. Ensuite, le Wawa qui a fait un bon parcours cette saison ( 5 ème du classement de la ligue 2) n’est pas mieux traité que le Gangan FC. Donc Gangan FC est mieux entretenu. », ajoute-t-il.

Selon nos informations, le Gangan FC de Kindia est privatisé à 8% et les 92% reviennent à la préfecture. Depuis ce mouvement des jeunes lors de la 26ème journée de la Ligue 2, aucun responsable de football de la ville de Kindia ne s’est officiellement exprimé sur le sujet.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

