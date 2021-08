Gaoual : arrivée ce lundi d’une colonie de donzos

Une forte délégation de la corporation des Donzos ou chasseurs traditionnels est arrivée ce lundi, 2 août 2021, dans la préfecture de Gaoual, une ville de la Moyenne Guinée

Selon leur chef Kallé, “c’est sur instruction de notre président national à Conakry que nous sommes arrivés à Gaoual.”

Cette arrivée massive des chasseurs et guérisseurs traditionnels, dit-on, vise à appuyer et accompagner les autorités, administratives, civiles et militaires de Gaoual dans la protection des sites aurifères.

Aux dernières nouvelles, leur arrivée s’inscrit également dans le strict respect de la Décision relative à l’interdiction totale de l’exploitation de la Mine d’Or de Kounsitel et ses environs dans la préfecture de Gaoual.

Mamadouba Camara, Boké