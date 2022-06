Gaoual : Cellou Baldé accuse Ousmane Gaoual d’avoir empêché la délégation de l’UFDG de rallier le siège du parti

Une mission de la direction nationale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) séjourne actuellement à l’intérieur du pays pour sensibiliser et remobiliser les militants et redynamiser les structures du parti.

Après la Basse-côte, la mission était ce mardi 07 juin à Gaoual, chez Ousmane Gaoual Diallo, récemment exclu des rangs du parti.

Selon Cellou Baldé, la délégation de l’UFDG a été empêchée de rallier le siège du parti par « des jeunes drogués » qu’il accuse d’être à la solde de l’ancien député uninominal de Gaoual.

« La délégation de l’UFDG est bel et bien arrivée à Gaoual ce mardi 07 juin 2022 aux environs de 15h et a été reçu par les responsables politiques et élus du Parti pendant près de 45mn avant d’être brusquement interrompue par le Préfet.

Il faut cependant préciser que sur instruction de Ousmane Gaoual Diallo, des jeunes drogués ont tenté en vain de nous empêcher de rallier le siège du Parti à Gaoual.

En dépit de toutes les menaces et intimidations à l’endroit des bureaux fédéraux de Koumbia et de Gaoual pour récuser la délégations de la direction nationale, les militantes, militants, responsables politiques et élus du Parti se sont massivement mobilisés pour nous réserver un accueil chaleureux aussi bien à Koumbia qu’à Gaoual.

Merci aux responsables politiques de Gaoual résidants et ressortissants », a réagi Cellou Baldé sur sa page Facebook.

Aux dernières nouvelles, nos confrères de Guineenews indiquent que la mission de l’UFDG a quitté Gaoual sur instruction du préfet et passera la nuit à Koundara.

Sadjo Bah