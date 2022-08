Gaoual : le programme du  Fonds de développement social et de l’indigence accueilli à bras ouverts

C’est une histoire digne d’un conte de fée à laquelle l’on a assisté hier dimanche 31 juillet 2022, dans la salle de réunion de la commune urbaine de Gaoual, qui a servi de cadre au lancement du programme du Fonds de développement social et de l’indigence.

A l’image de Labé, N’zérékoré et Koundara, les présidents des districts, les présidents des conseils de quartiers et les chefs secteurs de Gaoual (région de Boké), ont répondu massivement, pour prendre part à cette cérémonie de sensibilisation, avant d’approuver et de promettre d’accompagner la mise en place du registre social unifié (RSU). Dans son allocution de circonstance, la maire de la commune urbaine de Gaoual, a précisé : « aujourd’hui, nous sommes réconfortés, rassurés par rapport à la conduite de ce service humanitaire de l’Etat, devant prendre en charge ou accompagner les personnes vulnérables, indigentes ou des ménages indigents en république de Guinée. Cette initiative est une initiative salvatrice, qui s’inscrit dans le cadre du bien-être des populations. Gaoual reste engagé derrière le CNRD et son président dans le cadre de la conduite de la transition », affirme Daouda Diallo.

Prenant la parole devant une salle pleine à craquer, le directeur général du Fonds de développement social et de l’indigence, tout en remerciant l’assemblée, est revenu sur la genèse de ce programme gouvernemental.

« Cette région est particulièrement caractérisée par l’exploitation des ressources minières dans ses différentes préfectures. L’homme a toujours eu des besoins illimités alors que les ressources pour les satisfaire sont limitées. La réconciliation de ces deux préoccupations constitue un enjeu majeur dans le combat du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées, le colonel Mamadi DOUMBOUYA, qui est vivement attaché au respect des droits humains, la transparence dans le secteur d’exploitation des ressources minérales, la protection des droits des communautés vivant dans les zones minières. C’est dans cet ordre d’idées que le Premier ministre a adressé une lettre de mission au ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, dans laquelle l’objectif recherché est la couverture totale du territoire national par le ciblage des ménages pauvres, afin de les enregistrer dans le Registre Social Unifié (RSU) », affirme Lansana Diawara, avant de revenir sur l’objectif visé.

« L’un des préalables à cet ambitieux programme est la sensibilisation des différents acteurs, allant des autorités jusqu’aux communautés qui sont les bénéficiaires directs. La rencontre d’aujourd’hui s’inscrit dans ce cadre et fait suite à la sensibilisation des acteurs politico-administratifs qui a eu lieu à la maison des jeunes de Boké. Il faut rappeler que, depuis la prise du pouvoir par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), le développement communautaire est centré sur le renforcement des communautés et leur bien-être, et cela nécessite un engagement sans précédent du gouvernement. Cependant, la tendance actuelle consiste à revenir vers un équilibre permettant de soutenir les communautés dans la gestion de leur propre développement par le biais des données du Registre Social Unifié (RSU). Le Registre Social Unifié (RSU) constituera la seule porte d’entrée des différents acteurs de protection sociale. En accordant au maximum une (1) heure de temps à nos agents enquêteurs qui seront déployés dans un laps de temps, les ménages et leurs membres auront la chance de bénéficier de cette opportunité que l’Etat guinéen veut bien accorder à tous et sans exception. Comme tout projet de développement, la participation de toutes les parties prenantes est nécessaire pour la réussite. C’est raison pour laquelle, je vous invite donc à accompagner le Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) dans cette opération de ciblage pour la mise en place du Registre Social Unifié (RSU), en transmettant les mêmes messages de sensibilisation à vos communautés respectives. Toutefois, votre rôle ne se limite pas qu’à cela, les agents enquêteurs vont bientôt être déployés sur le terrain ; ils auront besoin de votre accompagnement. Nous pouvons compter sur vous pour la réussite de ce programme afin que tous les Guinéens jouissent des fruits de la croissance économique du pays. A titre illustratif, dans la région de Boké, le Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) envisage de cibler 874 613 personnes pour être enregistrées dans la base de données du Registre Social Unifié (RSU), soit 124 945 ménages. C’est l’objectif à atteindre pour qu’à la fin, vous et nous, soyons félicités », exhorte le directeur général du Fonds de développement social et de l’indigence.

Et de poursuivre en ces termes : « Cependant, d’après les données de l’INS, la Préfecture de Gaoual compte 8 sous-préfectures et 76 quartiers/ districts. Les messages de sensibilisation doivent pourtant parvenir dans toutes ces agglomérations. Mais, nous ne pouvons y arriver seuls. Votre participation est inévitable pour que les agents qui seront déployés dans les semaines qui suivent trouvent les ménages préparés à les écouter pour un ciblage quantitatif et qualitatif. Enfin, J’espère que Gaoual jouera fortement sa participation et pour cela j’ai besoin de votre confirmation, par Oui ou Non », demande Lansana Diawara

« Oui, oui, oui », ont répondu les présidents de districts, les chefs de quartier et secteur de Gaoual.

Prenant la parole, le préfet de Gaoual a remercié le directeur général du Fonds de développement social et de l’indigence pour ces efforts.

« J’ai l’honneur et l’agréable devoir de prendre la parole parmi vous ici ce jour, pour procéder à l’ouverture des travaux de sensibilisation communautaire dans la préfecture de Gaoual. Permettez-moi d’adresser, au nom de Monsieur le Gouverneur, les remerciements et les félicitations au Gouvernement Guinéen à travers la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), sous tutelle du Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFEPV), pour la mise en place du Registre Social unifié (RSU). La rencontre d’aujourd’hui est une suite logique de la sensibilisation des acteurs politico-administratifs organisée à Boké le 02 Juin 2022. Nous nous retrouvons ici ce matin pour la deuxième phase de ce processus qui est la sensibilisation des acteurs communautaires. Le Registre Social Unifié (RSU) permettra à notre pays d’avoir une base de données fiable qui servira désormais toutes les autres structures concernées par la protection sociale en République de Guinée. C’est pourquoi, je saisis encore une fois cette opportunité, pour remercier la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) pour nous avoir donné l’occasion de faire partie d’un tel programme aussi important, sans pour autant oublier les présidents de districts et chefs de quartiers qui ont fait le déplacement. Toutefois, en Guinée, malgré les efforts salutaires du gouvernement, dans sa lutte contre la pauvreté, force est de constater que celle-ci continue d’être un cauchemar pour le peuple guinéen. Il est essentiel que nos communautés prennent des mesures visant à réduire la pauvreté, et qu’elles soutiennent aussi les mesures de lutte contre celle-ci. La préfecture de Gaoual que je dirige, s’engage à promouvoir les messages et programmes de ce processus jusqu’à la satisfaction totale de notre communauté, qui est un souci majeur pour le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l’Etat, Chef suprême des armées. Par conséquent, je lance un appel particulier à toutes les couches de la communauté de notre préfecture pour s’impliquer dans ce processus de ciblage. Nous avons besoin de bâtir une société de confiance et la confiance passe par le lien avec les élus locaux. C’est pourquoi, je souhaite votre apport personnel auprès de vos différentes communautés, qu’ils soient associés pleinement à vos démarches. Nous avons besoin de les associer afin qu’ils puissent signaler aux enquêteurs les personnes indigentes vivant dans les situations de risque. Cette responsabilité vous incombe tous, car vous êtes les interlocuteurs directs des communautés. Je vous exhorte à faire la restitution de cette rencontre au niveau de vos communautés respectives, à travers la diffusion des messages dans les langues vernaculaires pour optimiser la communication. Toutefois, dans votre action, je vous demande de ne pas vous limiter à une simple information, mais plutôt travailler ensemble avec les équipes d’enquêteurs qui seront déployées, pour améliorer les choses dans des quartiers et districts. Vous devrez contribuer à déceler tous les ménages et personnes indigentes de votre localité et veiller à ce qu’ils soient enregistrés. Mesdames et messieurs ; Je suis particulièrement heureux aujourd’hui de lancer les travaux de l’atelier de formation des acteurs communautaires sur le processus de ciblage des ménages indigents. Cette opération revêt un caractère tout à fait significatif du fait que l’étape de la préfecture de Gaoual montrera la voie aux autres préfectures restantes de la Région administrative de Boké. Pour terminer, permettez-moi, de remercier les initiateurs pour cet honneur qu’ils font à la population de Gaoual. Que nos efforts conjugués puissent permettre à nos systèmes de protection sociale d’être cette solution tant attendue pour la prise en charge des pauvres et indigents dans notre pays. C’est sur ces mots que je déclare ouvert cet atelier de formation des acteurs communautaires sur le processus de ciblage des ménages pauvres et indigents dans la préfecture de Gaoual », a déclaré le colonel Augustin Fancinadouno.

Ces discours ont laissé la place à la formation des présidents de districts, les chefs de quartier et secteur de Gaoual, avant que la délégation ne se dirige vers Boké, pour les mêmes travaux.

Tidiane Diallo, envoyé spécial à Gaoual