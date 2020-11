Gaoual, Soropogui et Abdoulaye Bah à la DPJ : ‘’nos clients ne se reprochent de rien’’ (Me Béa)

Les prévenus Ousmane Gaoual Diallo, Étienne Soropogui, président de Nos Valeurs Communes, et ancien commissaire à la commission électorale nationale indépendante (CENI) et Abdoulaye Bah, membre du bureau politique de l’UFDG et ex-maire de Kindia sont arrivés jeudi à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Ils sont accusés par la justice de menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics”,

Selon Me Salifou Béavogui, ses clients sont des ‘’Républicains, sont des légalistes, sont des citoyens, des personnes qui respectent la loi. Hier, nous avions promis que nous serons-là avec eux, quand ils recevront des convocations régulières. Nous avons reçu des convocations régulières et aujourd’hui nous sommes là. Nous sommes à la disposition de l’enquête. Ils ne se reprochent de rien. Ils ont le moral tranquille et l’esprit tranquille. Il fallait éviter d’être humilié dans les quartiers, d’aller casser tout, prendre tout… Donc nous sommes là pour assurer leurs défenses ».

Cellou Baldé de l’UFDG et Sékou Koundouno, responsable des stratégies du FNDC seraient en route pour répondre à la convocation.

Mamadou Yaya Barry