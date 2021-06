Gaoual/Témoignage glaçant sur la mort d’un orpailleur : “l’agent a pris position avant de tirer sur le petit Doumbouya”

On en sait un peu plus sur les circonstances dans lesquelles l’un des deux orpailleurs a trouvé la mort à Gaoual, lors d’une manifestation. Rencontré jeudi 24 juin, alors qu’il accompagnait la dépouille de Mamoudou Doumbouya, âgé de 17 ans, à Siguiri pour qu’il regagne sa dernière demeure, Demba Touré, ami de la victime nous confie que ce dernier a été assassiné par un certain commandant Barry, qui lui a tiré dessus à bout portant.

« Le jeune qui est décédé est arrivé à Gaoual à 18 heures le mercredi. Quelques minutes après son arrivée, nous avons décidé d’aller chercher à manger. C’est sur le chemin du retour que je lui ai dit d’aller faire rentrer son sac dans la maison. Au moment où il rentrait, le commandant lui a demandé ce qui se trouve dans son sac. Il a ensuite demandé d’ouvrir le sac, qui contenait une machine. Quand l’agent a trouvé cette machine à l’intérieur du sac, il demandé au petit de lui donner son sac. J’ai dit au petit que je connais le grand, de lui remettre le sac. Quand il a remis le sac, le petit a reculé de deux pas. Entre-temps, l’agent a pris position avant de tirer sur le petit. Il a ouvert le feu devant moi. Le défunt s’appelle Mamoudou Doumbouya, il n’a que 17 ans. Il n’était pas marié », explique-t-il.

Poursuivant, notre interlocuteur renchérit : « ils ont réussi à exfiltrer leur agent avant de s’enfuir en brousse.

Quand le commandant Barry a pris la fuite, le préfet est venu pour nous rencontrer tout en nous rassurant que toutes les dispositions seront prises pour l’arrêter. Ils ont également promis d’ouvrir une enquête. Mais laissez-moi vous dire que je n’ai pas confiance aux autorités parce que les agents, au lieu de défendre leurs populations, ils contribuent à leur malheur », fustige Demba Touré.

Il faut rappeler que cette manifestation a fait deux morts et 12 blessés sans compter les dégâts matériels.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83