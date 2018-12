Ce gardien italien s’est complètement emmêlé les pinceaux (vidéo)

Le gardien d’Ascoli, Filippo Perucchini, a offert un joli cadeau de Noël à Palerme.

Difficile de terminer aussi mal l’année. Filippo Perucchini a commis une grosse boulette lors du déplacement de son équipe, Ascoli, à Palerme, en Serie B. Sur une passe en retrait, le portier italien contrôle le ballon, avant de vouloir feinter l’attaquant sicilien qui est au pressing sur lui.

In Serie A, Ascoli's goalkeeper did this against Palermo. 😂 pic.twitter.com/o82X8qMGba — Football Planet (@FoootballPlanet) December 27, 2018

Sauf qu’il s’emmêle complètement les pinceaux et sa touche de balle est propulsée vers son propre but. Comme quand le joystick est bloqué sur Fifa… Un contre son camp ridicule qui aura sa place, sur le fil, dans les plus beaux buts gags de l’année 2018.

Source : 7sur7