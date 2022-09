Gare routière de Matam: l’effondrement d’un immeuble fait 4 blessés et des dégâts matériels importants

C’est aux environs de 16h, ce vendredi qu’un immeuble s’est effondré dans la cour de la gare routière même de Matam.

Il s’agit d’un immeuble de deux dalles en chantier, dont les piliers ont rompu pendant que les chauffeurs, passagers et quelques chauffeurs étaient sous la construction, nous le relate ce chauffeur, du nom d’Abdoulaye Diallo: » j’étais juste en bas de l’immeuble avec mes amis à échanger. Du coup, je me suis déplacé pour prendre quelque chose dans la voiture, et j’ai continué à la douche, c’est ainsi que j’ai entendu un bruit derrière moi. Vu que ça a coincidé au passage d’un avion, j’ai pensé que c’était ça mais à mon fort étonnamment, j’ai aperçu un pilier sur ma voiture »

Arrivé sur les lieux, le Secrétaire général chargé des conflits et négociations à Matam nous a dressé un bilan de quatre blessés , une dizaine de véhicules endommagés , les marchandises et même le bureau syndical de la gare n’a pas échappé à l’incident .

« Nous avons été alertés de la situation qui s’est produite ici dans cette soirée. Arrivé ici, on a été informé qu’il y avait des gens à l’étage d’autres à l’intérieur, voire à côté. Certains ont pris la fuite et ceux qui n’ont pas pu ont été blessés et ceux qui ont été grièvement touchés sont au nombre de 4, sans compter les marchandises et une dizaine de véhicules qui se trouvaient juste en bas, y compris le bureau du syndicat qui est juste en face ».

Selon la même source, les blessés ont été immédiatement conduits à l’hôpital et une enquête est désormais en cours au niveau du commissariat central de Matam », a ajouté le chargé des conflits et négociations.

Mayi Cissé