Gassama Diaby dénonce les propos de Bantama et promet qu’il répondra devant la justice

Selon Guinee7, le ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté, Gassama Khalifa Diaby, en tournée de sensibilisation pour la paix, la justice et la cohésion nationale, à l’intérieur du pays, a annoncé que les propos de Bantama Sow à Maréla, dans Faranah, frisant l’appel à la vengeance seront sanctionnés.

« Bantama doit répondre et répondra de ces propos devant la justice et sera inscrit dans le fichier mis en place pour les personnes incitant à la violence, à la haine interethnique. Ces propos sont graves, encore plus graves de la part d’un représentant de l’Etat. Ces propos sont injustifiables et inacceptables, quand on sait à quel point la violence dans notre pays crée tant de victimes, de tristesses et de douleurs dans les familles et dans le pays. Avec leur cortège de frustrations et de sentiments d’injustices. Non seulement la Justice sera immédiatement saisie par le pool d’avocats, mais aussi l’inscription sur le fichier de signalement destiné à l’information auprès de la CPI, pour ses besoins ultérieurs si nécessaires, est automatique et inévitable. Et ce sera fait ! Nous ne laisserons plus rien passer de ce genre de propos et d’attitudes, quel que soit l’auteur ou les auteurs. Personne n’est au-dessus des lois, personne, qu’on soit membre du gouvernement ou pas, responsable public ou politique, simple citoyen ou agent de sécurité. A l’ensemble de nos compatriotes, qu’ils soient en Guinée ou vivant à l’étranger de s’abstenir de tenir des propos haineux, violents et discriminants, pour sauver la Guinée’’, a dit le ministre qui a promis récemment de désormais rendre polies les interventions dans les lieux publics en République de Guinée.

Elisa CAMARA

Commentaires

commentaires