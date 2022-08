Gassama Diaby : « si vous voulez dialoguer, mettez autour de la table les acteurs représentatifs du peuple de Guinée »

De passage dans « Mirador » ce jeudi 25 août, l’ancien ministre de la citoyenneté s’est exprimé sur l’épineuse question de dialogue notamment entre les autorités de la transition et la classe politique guinéenne qui peine à se mettre en place depuis le coup d’État du 05 septembre 2021.

Khalifa Gassama Diaby estime que le CNRD doit dialoguer avec les partis politiques les plus représentatifs parce que selon lui, pour faire un dialogue sérieux, il faut le faire avec des acteurs sérieux, ceux qui sont plus représentatifs.

« On dit qu’un parti est égal à un parti. En politique, il y a deux aspects. Il y a la légalité et la représentativité. Légalement, un parti est égal à un parti. En terme de représentativité, un parti n’est pas égal à un parti (…). Quand vous voulez faire un dialogue sérieux, faites un dialogue sérieux avec les acteurs sérieux, avec les acteurs représentatifs. Ce n’est pas la peine avant d’aller au dialogue de dire, il faut que nous ayons suffisamment de gens de notre côté pour aller à un dialogue et qu’on compte les voix en disant que nous, on a plus de partis politiques. On sait très bien en Guinée quels sont les partis qui sont représentatifs. Ce n’est pas faire offense aux autres partis et à leurs leaders. J’ai du respect pour eux mais il faut qu’on soit un peu sérieux dans ce pays. On ne peut pas dire puisqu’en Guinée, il y a cent et quelques partis politiques, s’il faut dialoguer, il faut dialoguer avec cent et quelques partis politiques. On sait très bien en Guinée qui qui pèse quoi, qui vaut quoi. Si vous voulez dialoguer, mettez autour de la table les acteurs représentatifs du peuple de Guinée et que ces autres partis ont l’espace public pour exprimer leurs opinions mais, tout le monde n’est pas obligé d’être autour de la table. Je ne voit pas comment dialoguer avec 190 partis politiques », a martelé Khalifa Gassama Diaby avant de souligner que tout choix est une exclusion : « Si vous faites ça, ce n’est pas que vous excluez les autres. Je ne connais aucun pays au monde où dans le cadre du dialogue, on appelle tous les partis qui ont été légalisés dans le pays pour dialoguer. Il y a près de 400 partis politiques en France. Quand il y a une crise, le président français en reçoit moins de dix (10) parce que c’est eux qui sont représentatifs »

L’activiste des droits de L’Homme et ancien ministre sous Alpha Condé soutient que le dialogue est une grandeur d’esprit démocratique et non une faiblesse.

Sadjo Bah