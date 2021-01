KPC offre du gazon synthétique au stade de Labé : ‘’ce don arrive au bon moment’’ (inspecteur des sports)

Chose promise, chose due. A l’image des stades de Kindia et Coyah, le stade régional de Labé a reçu dans la soirée de ce mardi, 5 janvier, son matériel du gazon synthétique offert par la fondation KPC pour l’humanitaire.

La cérémonie de réception a eu lieu dans l’enceinte du stade régional en la présence du gouverneur de région, Elhadj Madifing Diané, le préfet Elhadj Safioulaye Bah et le maire de la commune urbaine, Mamadou Aliou Lally Diallo.

Interrogé sur ce don, l’inspecteur régional de la jeunesse des sports et de la culture de Labé n’a pas caché sa satisfaction.

« J’ai un sentiment de satisfaction. C’est une promesse qui a été honorée et nous remercions KPC et sa fondation pour cet œuvre de bien faisances. Tout est parti d’une convention sign »e entre la fondation KPC pour l’humanitaire et la ligue de football professionnel pour la rénovation et l’équipement de trois stades à savoir le stade de coyah, Kindia et Labé. Donc, c’est pour honorer cette convention que ce matériel nous est arrivé. C’est une rénovation mais pour le moment, nous n’avons pas discuté sur le calendrier avec l’entreprise. Mais c’est une rénovation pour la pelouse, des vestiaires qui sera suivie de l’étalage du tapis synthétique, mais ils ne vont pas rénover la cours du stade. Cela revient au gouvernement. Mais ces réalisations ne vont pas attendre déjà car, une équipe a été envoyée la dernière fois pour faire la prospection et des études ont été faites il y a une semaine. Nous sommes rassurés que l’étalage n’attendra pas. Vous avez vu la poussière qui est au stade, il y a des aménagements à faire sur la pelouse avant l’étalage du tapis synthétique », affirme Boubacar Barry.

Poursuivant, notre interlocuteur lance un appel à l’endroit des jeunes de Labé, histoire de préserver ce don.

« Je demande aux jeunes de Labé de préserver cet acquis parce que on en a vraiment besoin pour qui connait le stade de Labé dans les années 2000. On a même abrité la CAN militaire. A voir aujourd’hui ce stade dans cet état, c’est vraiment déplorable. Donc cet aide là est venu au bon moment et nous lançon un appel pour préserver cet acquis », demande-t-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83