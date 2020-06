Gbérédou Baranama (Kankan) : l’administration menacée par des serpents et scorpions

Les bâtiments administratifs de la sous-préfecture de Gbérédou Baranama, située à 30 km de la ville de Kankan, ont été construits depuis 1984 après le premier discours du feu président général Lansana Conté, date à laquelle cette zone a été érigée en sous-préfecture. De nos jours, Gbérédou est dans une situation difficile à décrire.

Les bâtiments sont dans un état de vétusté, la plupart des logements sont habités par les serpents et scorpions.

« Vraiment nous vivons dans une situation chaotique, chaque fois qu’il pleut nous tuons des serpents et scorpions, cela fait aujourd’hui que nous avons envoyé nos familles à Kankan. Pour preuve, lorsqu’il avait plu tout dernièrement nous avons tué plus de trois scorpions voire des serpents. Mais cela est dû à la vétusté des bâtiments », explique le sous-préfet adjoint Ibrahima Kalil Souaré. Et de déplorer : “cette localité a d’énormes difficultés à savoir : le manque de routes, le problème de pont malgré les promesses prises par le Président de la République lors de la pause de la première pierre de l’université à Solomandou ».

Les sages de Gbérédou Baranama pour leur part n’ont pas caché les nombreux casse-têtes auxquels ils sont confrontés. « Chez nous ici, nous n’avons rien, les bâtiments administratifs sont devenus vieux. Nous lançons un appel solennel au président de la République d’aider cette sous-préfecture sur tous les plans. Même notre grande mosquée qu’on nous a promise pour sa rénovation reste un désespoir », ajoute le porte-parole du village Bangaly Condé.

Faut-il rappeler que les cadres de cette sous-préfecture -lieu de naissance du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation général Bouréma Condé et du secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur Binko Mamady Touré- sont tous devenus des nomades. L’administration étant entre la ville de Kankan et la sous-préfecture.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

