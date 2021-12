Gbérédou-Kinièro (Kouroussa) : échanges de coups de poing entre le maire et le secrétaire général (les raisons)

Dans la sous-préfecture de Gbérédou-Kinièro (Kouroussa), le maire et le secrétaire général de cette commune rurale se sont battus devant la population médusée. Cette histoire a tout d’abord commencé par la situation des motos achetées par les conseillers communaux de Kinièro. Mais selon les informations recueillies sur place, le secrétaire général de la commune et le sous-préfet ne se comprenaient plus depuis un moment donné. Joint au téléphone par Mediaguinee, Oumar Kallé, membre du bureau de la jeunesse, est revenu sur cette affaire.

« Cette histoire entre le maire et le secrétaire général de la commune a duré, malgré les interventions successives de plus de trois sous-préfets. Mais la bagarre-là est survenue dans la journée du vendredi 17 décembre 2021. C’est le maire de la commune rurale qui est allé réclamer la clé de la moto au secrétaire général. C’est ainsi que ce dernier a refusé. Et finalement, ils en sont venus aux mains. Le secrétaire général est sorti victorieux. Rapidement, le préfet a été informé, il a instruit de fermer la commune et les deux protagonistes ont été demandés à Kouroussa. Après entretien, le maire et le sous-préfet ont été tous suspendus jusqu’à nouvel ordre », a-t-il expliqué.

Présentement, c’est le vice-maire de Gbérédou Kinièro qui prend pour le moment les rênes de la commune rurale, en attendant qu’une solution définitive soit trouvée à ce problème précis.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

