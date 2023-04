Gbessia : le corps de Bangaly retrouvé deux jours après son décès

Bangaly Camara, âgé de 42 ans, sans femme ni enfant a trouvé la mort à un arrêt de bus la semaine dernière à Gbessia cité de l’air.

Il a fallu attendre deux jours pour qu’une vendeuse habituelle constate le problème par l’odeur et la position dorsale statique de la victime pour alerter les autorités locales.

La police scientifique présente sur les lieux a indiqué que c’est un cas de mort naturelle.

« Il y a de cela deux 2 jours il serait décédé sous la plaque, il n’y avait personne ici. il passe la nuit avec un autre malade mental donc ce n’est que l’arrivée de la dame qui vend les loteries ici qui a informé le commissaire central de Gbéssia et les gendarmes et nous tous on a investi les lieux pour examiner le corps et nous, on n’a trouvé aucune trace de violence sur le corps », a diagnostiqué le colonel NDIAYE de la police scientifique.

La victime étant du quartier n’a pas tardé à être identifiée par son frère aîné.

Un parent n’a d’ailleurs pas nié l’état d’instabilité mentale de son frère qui désertait la maison à tout moment.

« C’est mon frère et nous sommes juste à côté d’ici à Gbessia cité 2. Depuis des années maintenant il n’est plus content à la maison. À chaque fois il sort, il fait des semaines ou des mois et il revient. Ces temps-ci, il passait ses journées ici. Là c’est avec regret que j’ai appris son décès ici lorsque j’étais de passage », a-t-il déploré.

Partant de ce fait, le directeur de la police scientifique, le colonel NDIAYE, a remis le corps à ses parents sous l’ordre hiérarchique pour des fins d’inhumation.

Mayi Cissé