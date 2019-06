Gbessia : un ex-locataire réclame 3 millions fg à Ousmane Gaoual, ‘’propriétaire de 22 appartements à Conakry’’

Depuis plusieurs semaines, le torchon brûle entre Ousmane Gaoual Diallo, député, propriétaire d’un immeuble sis à Gbessia, et Ibrahima Tounkara, un ancien locataire qui réclame sans succès, le remboursement de la caution payée avant d’occuper l’appartement.

Ibrahima Tounkara, qui a quitté cet immeuble depuis quelques semaines, se dit être victime d’abus de la part du député Ousmane Gaoual Diallo. Chez lequel, il réclame le remboursement de la caution d’un montant de 3 millions GNF, sans succès.

A la date du 21 mars 2019, à la suite d’un sms envoyé au propriétaire de l’immeuble dont il occupait l’appartement au 3ème étage, le député Diallo répond être en attente des travaux dans l’appartement désormais laissé vide.

« A défaut d’une réalisation des travaux dans un délai d’une semaine, j’utiliserai votre caution jusqu’à hauteur des travaux ».

De cette date jusqu’à ce vendredi 14 Juin, le jeune Tounkara attend.

Avant, il avait pris soin de prendre un huissier de Justice, afin que tout se fasse dans les règles de l’art. Maître Mamadou Marie Camara, en la date du 23 Avril 2019, a établi une note de « Sommation interpellative de payer » dans l’affaire Ibrahima Tounkara-H. Ousmane Gaoual Diallo.

Cet huissier près des Cours et Tribunaux de Guinée, somme le député de « immédiatement et sans délai en tout cas dans les toutes prochaines 72 heures qui suivent la signification des présentes, payer au requérant et pour lui entre mes mains, Huissier de Justice porteur des pièces, ayant charge de recevoir et pouvoir délivrer bonne et valable quittance les sommes ci-après détaillées : 3.000.000 gnf en principal, 360.000 gnf représentant les 12 pour cent de recouvrement, 125.000 gnf représentant le coût du présent exploit; Total à recouvrer 3.485.000 gnf«

Mais, regrette l’acte de l’Huissier, « Monsieur Abdoulaye Yéro Barry, le gérant dudit immeuble qui a refusé de prendre copie sur l’instruction de son patron l’Honorable Ousmane Gaoual Diallo et de viser l’original » .

Guinéetime a eu un entretien téléphonique avec le gérant de l’immeuble en question. Abdoulaye Yéro a confié avoir pris attache avec un peintre afin de faire l’état des lieux des murs et dresser un devis. Le montant dont il espérait pouvoir réaliser la peinture de l’appartement est 300.000 GNF. Après cela, nous a-t-il confié, il devait faire compte-rendu à son « frère », honorable Ousmane Gaoual Diallo. Yéro a formellement reconnu à Guinéetime que les travaux à réaliser concernent uniquement la peinture.

Contacté, Honorable Ousmane Gaoual Diallo n’a pas facilité la tâche à Guinéetime afin qu’une conversation facile ait lieu…lire la suite de l’article sur Guineetime en cliquant ici