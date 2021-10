Gbessia : viol suivi de grossesse d’une mineure de 13 ans

Ce vendredi 8 octobre 2021, un présumé violeur a été présenté par l’Office de protection du Genre, de l’enfance et de Mœurs (OPROGEM). Selon Marie Gomez , directrice adjointe de l’Office de protection du Genre, de l’enfance et des Mœurs (OPROGEM ), c’est le 14 septembre 2021, qu’ils ont été saisis par une plainte manuscrite faite par la famille d’une victime âgée de 13 ans qui aurait été abusée par un monsieur du nom Houseine Bangoura alias Toki- Toki.

« Cette fille était partie pour faire une commande de gâteaux d’anniversaire en compagnie de sa copine. Ce jour, le monsieur a abusé d’elle. Et aujourd’hui elle est même enceinte, elle est mineure, elle n’a que 13 ans. Mais comme nous, nous ne sommes pas des spécialistes en la matière, nous l’avons référée à la médecine légale. Effectivement, la médecine légale a attesté qu’elle a été violée et qu’elle est même enceinte. Et le présumé violeur, nous avons rencontré pas mal de difficultés pour pouvoir l’interpeller. Nous avons envoyé une convocation la première fois, il n’a pas voulu. Suite à cette convocation, il a pris le couteau pour aller menacer les parents de la victime en leur disant qu’il va les tuer. Mais grâce à la collaboration de nos confrères du commissariat central de Gbessia, et l’implication parfaite du chef de quartier, nous avons pu mettre main sur lui seulement le 04 0ctobre. Aujourd’hui, il reconnaît les faits qui lui ont été reprochés et dans les minutes qui suivent, nous allons le mettre devant le parquet compétent. », a-t-elle expliqué.

Housseine Bangoura , le présumé violeur, a nié les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, s’il a touché la fille et qu’il est l’auteur de la grossesse, l’ADN pourra le déterminer.

« Je suis allé voir les parents, je leur ai demandé de dire à leur fille de chercher …moi je n’ai jamais touché la fille. Si j’ai touché la fille, j’ai touché ma maman et mes deux filles. C’est comme ça que ça s’est passé. Sa maman s’est jetée sur moi. Elle a dit que je suis allé chez elle avec le couteau. Je ne l’ai jamais fait. J’ai des témoins aussi. C’est comme ça on m’a amené ici, on m’a posé la question, je leur ai dit que je n’ai jamais touché la fille. Depuis le jour où elle acheté le gâteau, je n’ai jamais vu la fille jusqu’à présent. Même si elle vient ici, je ne la connais pas, sur la tombe de ma mère. Je dis et je répète même si on me condamne, Dieu est grand, mais moi aussi je vais essayer de poursuivre l’affaire. Si c’est moi qui ai violé la fille, l’ADN ne ment pas, j’attends que mes parents aussi emmènent la fille à l’hôpital. »

Après son audition dans la cour de la DPJ, où se trouve le siège de l’OPROGEM, l’on a appris que Houseine Bangoura alias Toki toki, présumé violeur, sera présenté au procureur, dans les heures qui suivent.

Christine Finda Kamano