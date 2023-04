Gendarmerie nationale: la Nation rend hommage aux 3 agents tués dans l’accident de Souguéta

Sur les lieux, c’était de la consternation.

Les cercueils drapés du drapeau national ( rouge-jaune-vert) étaient portés par leurs collègues gendarmes. Massivement mobilisées, les autorités guinéennes se sont acquittées d’un devoir, celui de présenter leurs condoléances aux différentes familles éplorées qui pleuraient à chaudes larmes. Au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, a dit être au regret de voir ces hommes partir à la fleur de l’âge.

« Je tiens à exprimer ici, au nom du Président du CNRD, Président de la transition, Chef de l’Etat, votre compagnon d’armes, toute sa compassion et ses condoléances de nos élites disparus, à leurs familles et ses frères compagnons. Aussi à la nation que vous avez servie, aimée avec passion et dévouement. Je salue donc votre mémoire de militaires. Votre service a été bref mais hautement rempli et avec signification. Nous implorons Dieu pour que le paradis soit votre dernière demeure», a mentionné le Premier ministre.

Tous de l’Escadron de Gendarmerie Mobile d’Intervention Nº1 de Sonfonia, une des trois entités composant le Groupement d’Intervention et de Protection de la Gendarmerie Nationale, ces hommes selon le Haut Commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, avaient fait preuve d’engagement, de courage et de résilience au maintien et rétablissement de l’ordre public.

« Certes leur vie s’est arrêtée sur cette terre. Mais, chers membres des familles respectives de nos illustres disparus, sachez que vos braves enfants ne sont pas morts pour rien, ils sont morts sous le drapeau, ils sont morts pour la patrie, ils sont morts pour ce pourquoi ils se sont engagés, ils sont morts dans l’honneur. Puisse cet honneur les accompagner pour toujours.

Sachez également qu’une vie arrêtée n’est pas une vie perdue. Une vie arrêtée en pleine jeunesse, en pleine conscience aussi, n’est pas une vie perdue », a fait savoir le Général Balla Samoura, dans un discours lu par le Lieutenant Aboubacar Saran Bangoura du service de la communication.

Très touchées, les familles des gendarmes décédés ont, dans leurs témoignages, dit être reconnaissantes pour le soutien des nouvelles autorités, avant de rendre un dernier hommage à l’adjudant Ibrahima Sory Riad YOULA dont inhumation est prévue aujourd’hui à Conakry, au margis des logis Alama BAMBA qui sera inhumé à Kankan et à l’élève gendarme Sayon CONDÉ du côté de N’Zérékoré. Que leurs âmes reposent en paix !

Sâa Robert Koundouno