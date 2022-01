« Général Al-Sissi » du RPG libéré : « je n’ai été ni torturé, ni insulté par les gendarmes »

Arrêté le jeudi 30 décembre dernier aux environs de 22h par les gendarmes, à Gbessia Port, pour avoir organisé une manifestation non autorisée et pour le port illégal de tenues militaires, Moussa Mara alias général Al-Sissi, militant du RPG arc-en-ciel et défenseur ardent du Pr Alpha Condé a été libéré ce jeudi 6 janvier 2022, après une semaine de détention.

Contacté par notre rédaction, Moussa Mara déclare : « lorsque j’ai été interpellé, j’ai été conduit immédiatement à ECO 3 situé sur l’autoroute Fidel Castro puis transféré à la brigade de recherche de Matam, PM3. Le vendredi, ils ont fait une persécution chez moi à la maison, des gendarmes sont venus pour vérifier si je ne cache pas des choses à la maison ». Et d’ajouter : « les tenues que je portais ce n’était pas en Guinée, c’est quand j’étais à l’étranger, ce sont des anciennes photos. C’est vrai il y avait des photos sur nos différentes pages, mais quand j’étais à l’étranger que j’ai porté ça. Pour le cas de la manifestation, on a vraiment voulu faire ça au siège du RPG mais comme on a trouvé que le siège était barricadé, on ne savais plus quoi faire, raison pour laquelle les gens étaient mobilisés dans la rue. Je suis resté tout ce temps là-bas et ce jeudi, 6 janvier 2022, j’ai été libéré. Je n’ai pas été torturé, je n’ai pas été insulté par les gendarmes. Ils ont fait des recherches qu’ils voulaient faire sur moi et aujourd’hui par la grâce de Dieu j’ai été libéré »

Mamadou Yaya Barry

