Général Al-Sissi du RPG : « on a présenté des excuses à la famille Dalein pour Fatou et Ousmane Gnelloy »

Des jeunes influenceurs membres du RPG Arc-en-ciel (ancien parti au pouvoir), composés entre autres de Moussa Mara alias « général Al-Sissi, Ahmed Abass Sylla, Ada Afferage, Sidiki le véridique, Lilka Damaro, ont effectué une visite mercredi, 12 janvier dernier, au domicile du président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo qui à Dixinn. L’objectif de cette visite était de présenter des excuses à la famille de Dalein suite à une plainte formulée par celle-ci contre Fatoumata Binta Diallo alias Fatou Gnelloy et son frère Alpha Ousmane Diallo alias Ousmane Gnelloy pour « diffamation et injures publiques ».

Arrivés sur place, ces jeunes ont été accueillis par l’épouse du président de l’UFDG, Hadja Halimatou Dalein Diallo.

Interrogé ce jeudi 13 janvier, par notre rédaction, Moussa Mara alias Général Al-Sissi a précisé : »on a entamé des démarches parce que la situation qui se présente actuellement sur notre sœur Fatou Gnelloy et son frère, on ne peut pas rester les bras croisés sans faire quelque chose. C’est vrai que la justice est là pour ces genres de situation mais il y a aussi l’humanisme, en tant qu’humain en tant que musulman, on ne pouvait pas rester comme ça bouche bée sans faire quelque chose. Vous savez si dejà vous savez où se trouve le problème, vous devez partir à la source et essayer ensemble de trouver des solutions à ces problèmes. C’est dans ce cadre qu’on s’est levés pour partir voir la famille Dalein parce que c’est elle qui est la concernée. Et heureusement, on a été accueillis par Hadja Halimatou Dalein, on lui a expliqué l’objectif de notre visite chez eux et éventuellement on a présenté des excuses pour que la famille retire sa plainte contre ses enfants. »

Avant de repartir, dit-il, Hadja Halimatou Dalein Diallo a promis à ses hôtes qu’elle va aussi faire passer le message pour eux auprès de la famille Dalein.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08