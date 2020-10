Général Alpha Ousmane Diallo : ”je demande aux militaires de rester républicains’…’

A l’occasion de la Semaine du soldat 2020, nos reporters ont rencontré l’Inspecteur général des Forces armées guinéennes pour évoquer quelques questions liées à ses prérogatives.

L’Inspection générale des forces armées est un service à caractère administratif, directement rattaché au ministre de la Défense nationale. Conformément à ses prérogatives, elle a réussi courant 2020 à réaliser plusieurs activités malgré la pandémie du Covid-19.

« Je dirais que l’année 2020 se déroule dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie du Covid-19. Malgré cette pandémie particulière, nous avons mené de nombreuses activités dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et de vie des militaires et par ricochet, dans la consolidation des acquis de la réforme du secteur de sécurité », souligne le général Alpha Ousmane Diallo. Il s’agit, selon l’Inspecteur général des FAG du renforcement capacitaire au profit des militaires déployés au sein de la MINUSMA, de l’opérationnalisation de deux bataillons nouvellement crées, de l’activation du Centre d’entrainement aux opérations de maintien de la paix, du renforcement des effectifs par un recrutement national. « Il faut retenir que ces réalisations sont le fruit de la détermination du président de la République, chef suprême des armées, qui est à l’écoute de ses soldats ».

Parlant de la relecture de la Loi de programmation militaire, le général de division Alpha Ousmane Diallo apporte de nouveaux éclairages. « La loi de programmation militaire de 2015 a été votée et adoptée mais sa mise en œuvre effective a connu quelques difficultés. C’est pourquoi, sur instruction du ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, une Commission de relecture de cette loi a été mise en place afin de l’adapter aux besoins actuels des forces armées guinéennes. Ce travail a été fait d’arrache-pied pour aboutir à un avant-projet de loi devant être transmis à l’exécutif pour son adoption par l’assemblée nationale. Cet avant-projet de loi est élaboré pour l’horizon 2021-2026 ».

A l’occasion de la fête anniversaire de la création de l’armée guinéenne, l’Inspecteur général des Forces armées guinéennes souhaite une joyeuse fête aux forces de défense et de sécurité et exhorte tous les militaires à accomplir leur mission régalienne avec professionnalisme dans le strict respect des lois et institutions de la république. Le général Alpha Ousmane Diallo leur demande de rester républicains, neutres et surtout de s’investir dans leur formation pour la qualification des ressources humaines.

Pour finir, l’Inspecteur général des Forces armées guinéennes a une pensée pieuse à l’endroit des pères fondateurs de l’armée et tous les frères d’armes tombés sur les différents champs d’honneur dans l’accomplissement de leurs nobles missions. Le Général Alpha Ousmane Diallo encourage et félicite tous les compagnons d’armes du contingent déployé à Kidal au nord du Mali au sein de la MINUSMA.