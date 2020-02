Général Bafoé rassure : ‘’ces élections qui vont se tenir le 1er mars seront bel et bien sécurisées dans le cadre de la loi’’

L’unité spéciale de sécurisation des élections (USSEL) a rencontré les médias ce mardi, 25 février 2020, à son centre des opérations dans la commune de Kaloum. Mise en place depuis le 24 janvier dernier, suite à un décret du Président de la République, l’Etat Major de l’USSEL est une unité mixte de gendarmes, policiers et protection civile mais aussi de représentants de la CENI et de l’administration du territoire.

Son rôle, procéder à la sécurisation des élections avant, pendant et après le scrutin. S’exprimant au nom du commandant de l’USSEL, le Général Ansoumane Bafoé Camara, commandant adjoint et chargé des opérations de l’USSEL dira que ce point de presse vise à informer et rassurer les Guinéens de l’existence et la mission de l’unité spéciale sur le terrain depuis sa mise en place.

« Sur les réseaux sociaux, certains disent qu’ils vont aller brûler les bureaux de vote, que le vote n’aura pas lieu. Et puisque nous sommes une unité républicaine, nous sommes régis d’un mandat donné par l’autorité civile, c’est pour rassurer le peuple de Guinée et la communauté internationale que ces élections qui vont se tenir le dimanche 1er mars seront bel et bien sécurisées dans le cadre de la loi et dans le cadre du respect de l’autorité de l’Etat. Personne ne sera autorisé et tous les bureaux de vote tant à l’intérieur du pays qu’à Conakry seront sécurisés coûte que coûte et vaille que vaille. Nous avons reçu les moyens matériels, nous avons les soutiens politiques de nos autorités et nous avons la formation et le personnel requis pour cela », a-t-il estimé.

Poursuivant, le Général Bafoé a mis en garde quiconque tentera de casser les urnes ou porter atteinte à un électeur. « Nous serons partout. Tant ici que nos démembrements à l’intérieur du pays, n’importe qui tentera de casser les urnes ou porter atteinte à un électeur, à la vie et à l’intégrité physique d’un électeur nous verra sur son chemin et il répondra devant la justice. Ce qui reste clair, le vote, puisque c’est décidé comme ça par la CENI qui est l’instance chargée d’organiser les élections en Guinée, et puisque nous sommes sous leur coupe, je parle en présence de leur représentant ici et de la présence de l’autorité civile qui est le Ministère de l’Administration du territoire qui est représenté ici, qui font partis de l’Etat Major de l’USSEL pour rassurer les populations guinéennes et ceux d’hors de la Guinée, c’est-à-dire nos compatriotes qui se trouvent dans les différentes ambassades à l’extérieur du pays que l’USSEL est bel et bien là et elle accomplira sa mission comme tout le monde l’attend et le mandat qui lui est confié. C’est de sécuriser ce processus, faire de façon que le résultat se passe dans de très bonnes conditions, que ceux qui doivent venir voter ne soient pas inquiétés et que ceux qui ne veulent pas voter aussi, ils ne sont pas obligés de venir voter. Mais ils n’ont pas le droit de venir perturber. Toute personne qui tentera de venir perturber, et puisque ce jour, la circulation sera interdite d’un temps à un temps, toute personne qu’on prendra dans la rue, qui ne vient pas dans le cadre du vote, ce qui reste clair, c’est qu’il sera mis au restreint jusqu’aux heures légales du vote », a-t-il déclaré.

Maciré Camara