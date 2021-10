Général Baldé cède son fauteuil au colonel Samoura, invite la Gendarmerie à se mettre à la disposition du nouveau Haut Commandant

Le Colonel Balla Samoura, qui a bénéficié d’un décret du président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya, hier mardi 12 octobre à la télévision nationale, en remplacement du général Ibrahima Baldé qui était jusque-là à ce poste, a pris fonction cet après-midi de ce mercredi 13 octobre.

La cérémonie de passation de service entre ces deux hommes a eu lieu au Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale à Kaloum, ce mercredi, 13 octobre 2021.

À sa prise de parole devant des centaines des corps habillés de la Gendarmerie Nationale, l’ex-Haut commandement de la Gendarmerie Nationale et président de la Justice Militaire, qui cède sa place au colonel Balla Samoura, à tout d’abord rappelé les vastes chantiers exécutés sous son magistère des réformes qui sont en train d’être faits au sein de cette institution.

«Je tiens à vous féliciter pour la confiance placée en vous par le président de la République, président de la transition, chef de l’État, chef suprême des armés, le Colonel Mamady Doumbouya, en vous nommant dans des hautes fonctions du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire. Je remercie les officiers membres de la Gendarmerie Nationale pour toutes les bonnes collaborations et l’appui qu’ils m’ont apporté durant toutes ses années », a-t-il précisé.



Poursuivant, cet officier qui a dirigé cette unité pendant plus d’une décennie a remercié ses collaboration en ces termes : «Je remercie également tous les officiers et sous-officiers de la Gendarmerie Nationale pour le soutien et l’affection à ma modeste personne. Je remercie la coopération française pour son assistance constante à notre gendarmerie.»

Pour finir, le désormais ex-Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale a exhorté ses pairs à se rallier du nouvel homme fort de la Gendarmerie Nationale.

« J’invite tous les militaires de la Gendarmerie, officiers sous-officiers et militaires du rang, à se mettre entièrement à la disposition du nouveau haut commandant de la Gendarmerie pour une meilleure accomplissent de notre mission régalienne de notre institution. Je prie le Tout-puissant Allah, de nous répandre sa miséricorde sur la Gendarmerie Nationale ainsi que tous les corps armés guinéens afin qu’ils puissent accomplir toute les missions républicaines régaliennes au service de l’État de droit à la satisfaction des autorités nouvelles, des citoyens guinéens ainsi que les ressortissants des pays amis vivant sur le territoire national.»

Mamadou Yaya Barry

622266708