Général Sékouba Konaté révèle : ‘’Koutoubou disait toujours ce qu’il pense à Dadis et à moi”

Depuis la France où il vit depuis des années, l’ancien président guinéen de la transition le général Sékouba Konaté a, au cours d’un entretien vendredi 12 juin avec Mediaguinee, salué le travail remarquable abattu par le ministre Koutoubou Moustapha Sano pendant la transition.

Pour lui, « Koutoubou Sano a été l’un des meilleurs ministres du CNDD (Conseil national pour la démocratie et le développement) et de la transition. C’est un homme honnête et sérieux. Il disait toujours ce qu’il pense à Dadis et à moi. Parfois, on criait et je lui disais : ” Koutoubou, tu penses que nous sommes à la mosquée ?’’ C’est un homme honnête et, je crois que le pays a besoin des hommes comme Koutoubou. Ce monsieur n’est pas comme certains démagogues qui sont là-bas. Il fait la fierté du peuple de Guinée. Donc, je crois que vous devez comprendre cela ».

A la question de savoir s’il va faire la politique, le général Konaté de répondre : « Je ne sais pas. Mais, ce que vous devez comprendre, j’ai deux masters en sciences politiques. J’ai suivi la formation universitaire à la Sorbonne. J’ai même une camarade de promotion qui est à Conakry. J’étais en 1ère année et elle en 3è. J’ai un autre ami qui est professeur à la Sorbonne. Donc, je les remercie. Il ne faut pas oublier que Jean Ping (ex-président de la Commission de l’Union africaine et opposant gabonais) et la Sud africaine Nkosazana Dlamini-Zuma (ex-présidente de la commission de l’Union Africaine) m’ont conseillé de continuer mes études. Donc, j’ai connu de grandes personnalités du monde ».

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57